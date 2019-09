Las lágrimas de Maluma por la compra de un avión privado han generado duras críticas: “Y yo llorando porque no llego a fin de mes“

La imagen del famoso cantante, Maluma, llorando de felicidad tras adquirir su primer avión privado no ha sentado muy bien a muchos de sus seguidores. El cantante ha compartido un vídeo en que se le ve visiblemente afectado tras su nueva adquisición: "Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado", añadía junto al vídeo en el que se le ve llorando.

En la secuencia, Maluma da la bienvenida a sus 45 millones de seguidores a su nuevo avión: "Los sueños se hacen realidad. Yo se lo digo siempre, siempre".

Las críticas le han venido por todos lados. Una gran parte de usuarios han considerado injusto que las personas humildes deban ir en transporte público para contaminar menos, pero que los ricos contaminen con sus aviones privados. Otros, se han centrado en la brecha que existe entre los ciudadanos y las personas personas ricas y otros han criticado la elección de Maluma: "Qué valores tan idiotas, vacíos. Comprarse un avión privado, más bien páguese una carrera universitaria, cómprese todo Cervantes, todo León de Greiff, pero llorar porque puede gastar millones de dólares en un trozo de metal es una absoluta oda al vacío, a la nada. Qué tristeza".

Y yo llorando porque no llego a final de mes... Manda huevos ???????? — Hector Parlon Polo (@hparlon6) September 3, 2019

Yo tengo que ir en autobus al trabajo para contaminar menos y este cantamañanas en avión privado... — Jacinto (@Jacinto14911361) September 3, 2019

Me mata de la ternura el llanto de Maluma por haberse podido comprar su primer avión. Yo la última vez que me emocioné así, fue hace un par de años cuando me compré la olla Essen. — Jack Lacadé (@guisodemondongo) September 3, 2019

Maluma llorando por comprarse un avión es re yo cuando logro comprarme un par de zapatillas — ???? (@_bular) September 4, 2019

Tener un avión es tocar el cielo...¿verdad Maluma? Hay q joderse...#valores — El fantasma de Olof Palme (@txusbcn) September 4, 2019

En unas horas lo veremos llorando dentro de su avión rodeado de mujeres en bikini — Noe (@25noess) September 4, 2019