Cuanto más conocemos sobre los modelos de sanidad en algunos países ricos del mundo, más aprendemos a valorar y apreciar la sanidad pública en nuestro país y ser conscientes de la importancia de protegerla del afán privatizador de algunos. Hace poco conocíamos por el relato de un tuitero lo que supone tener una dolencia como la enfermedad de Crohn en EEUU, el país más poderoso del mundo: los tremendos costes, el juego sucio de las aseguradoras y, en suma, todo lo que supone que la sanidad sea un negocio en lugar de un derecho.

Ahora la periodista y tuitera española Azahara Palomeque (@Zahr_Bloom), residente en EEUU, ha relatado lo que supone en la práctica vivir en un país rico donde, sin embargo, millones de personas no tienen seguro médico y los enormes problemas derivados de un sistema de salud que produce enormes desigualdades e indefensiones:

Me habéis preguntado cómo funciona la sanidad en #EEUU, así que abro HILO. Voy por partes. Ahora mismo hay unos 28 millones de personas sin seguro médico. Esto es completamente legal (no asegurar tu coche no lo es). Las opciones cuando estás sin seguro son la caridad, Ongs... o

— Azahara Palomeque (@Zahr_Bloom) September 5, 2019