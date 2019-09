Según los datos de la ONU, España es el tercer país en el ranking de demanda de prostitución. Además, según datos oficiales, el 80% de la trata mundial se realiza con fines de explotación sexual y, de ese porcentaje, más del 90% de las víctimas son mujeres y niñas. Una gran parte del movimiento feminista es partidario de abolir la prostitución, ya que se utiliza el cuerpo de la mujer para satisfacer el deseo de los hombres. Por este motivo, el anuncio de unas jornadas "sobre trabajo sexual" en la Facultad de Sociología de la Universidade da Coruña ha generado revuelo en Twitter y cientos de mujeres han pedido explicaciones al rector bajo el hashtag #UniversidadSinProstitucion.

Las jornadas están previstas para el 19 y 20 de septiembre y, como se puede leer en el cartel, van enfocadas a defender y normalizar la prostitución.

Además, otro hecho que está generando polémica, es que en el cartel figura "Otras", una agrupación que fue anulada como sindicato al considerar que el ámbito funcional de actuación de este tipo de federaciones no puede comprender actividades que no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido como es la prostitución.

"No es trabajo sexual, es prostitución. No son trabajadoras sexuales, son mujeres prostituidas. No es un ejercicio libre, es un sistema de opresión. No es un debate, es promoción de la prostitución. La universidad forma la sociedad no la deforma", ha publicado en Twitter la portavoz de igualdad del PSOE en el Congreso.

Por el momento, ni la Universidad ni el rector han hecho declaraciones y las jornadas siguen adelante.

¿¿Qué?? ¿Un curso sobre "trabajo sexual" en @UDC_gal? ¿La Universidad de la Coruña blanqueando la prostitución? https://t.co/iwqNE7k4OE — LauraFreixas (@LauraFreixas) September 6, 2019

Porque estamos indignadas ante la idea de que la Universidad de A Coruña @UDC_gal legitime y fomente la prostitución, hacemos responsable a su rector y exigimos que anule dichas jornadas. Queremos #UniversidadSinProstitucion pic.twitter.com/onIurQaJhW — Teresa Lozano (@TeresaLActriz) September 6, 2019

????Creía que las universidades formaban para trabajar en carreras que te desarrollen como persona y profesional ☣️En la @UDC_gal dan cursos para ser #puta ⛔Muy empoderante todo ↩️Quieren que las jóvenes en lugar de ser alguien sean de los #puteros#UniversidadSinProstitución pic.twitter.com/IdJN7AVz9m — Nuria Coronado (@NuriaCSopena) September 6, 2019

¿En mucho pedir una #UniversidadSinProstitucion en la que no se llame "trabajo" a la explotación sexual? Dentro de poco espero doctorarme en la @UDC_gal con un tesis sobre género, y veo como desde ella se fomenta la mercantilización de la mujer. Pido la retirada de las jornadas. — Marina (@mpivila) September 6, 2019