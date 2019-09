Telecinco emitió anoche un episodio más del programa 'Mi Casa es la tuya'. Esta vez Bertín Osborne se fue a la casa del matador de toros José Ortega Cano y le tuvo que preguntar por el accidente de tráfico que tuvo el 29 de mayo de 2011 en el que mató a Carlos Parra al invadir el carril por el que circulaba y provocar el choque frontal de ambos vehículos. Esa noche, Ortega Cano había dejado a su hija Gloria Camila en casa de unas amigas y a su vuelta a la finca de "Yerbabuena" conducía su Mercedes R-320 por la carretera A-8002 a 126 km/h en un tramo de 90km/h y con el triple de alcohol permitido en sangre.

Sin embargo, el matador no tuvo el valor de admitir ante las cámaras de televisión que iba borracho al volante aquella noche. Se excusó asegurando que ese día "estaba muy agotado y muy cansado". Y con respecto al momento en el que pierde el control de su vehículo asegura lo siguiente: "Me debió entrar algún vahído y ya no me acuerdo de más. Cuando me desperté estaba fatal. Para sacarme del coche tuvieron que venir los bomberos. Y cuando me enteré de que había muerto una persona, me quise morir yo".

Bertín Osborne, lejos de reprenderle por el hecho de que había bebido mucho más alcohol del permitido, empatiza con él y le pregunta por cómo fue su paso por la cárcel. Hay que recordar que Ortega Cano fue condenado a 2 años y medio a prisión por homicidio imprudente y conducción temeraria y que cumplió condena durante un año y un mes en la cárcel de Zuera, en Zaragoza. "Lo llevé bien en el sentido de que leía mucho La Biblia, escribía mucho… Salí muy fortalecido de prisión", le confiesa.

Sin embargo, los espectadores que vieron el programa no fueron tan condescendientes con el torero y lógicamente se indignaron al escuchar sus justificaciones:

Vergüenza le debería dar a Ortega Cano la banalización que hace del accidente,señor Ortega mato usted a una persona.

Y a ti Bertín, no lo deberías haber entrevistado. — GARATE 9 (@garate_9) September 7, 2019

Hay que tener MUCHA CARA para atropellar a una persona, la cual falleció en el acto, y ahora decir, que simplemente estaba muy cansado mientras conducía y que le dio un vahído. Ortega Cano, iba a más VELOCIDAD de la permitida, y con varias COPAS de más. #MiCasaOrtegaCano — BARBÉ (@yosoybarbe) September 6, 2019

#MiCasaOrtegaCano Un vahído, dice el muy cobarde. Mucha banderita y mucho asesinar animales, pero no tiene cojones para decir la verdad. Asco. — Nora ???? (@noraymedia) September 6, 2019

Me gustaría saber como os sentiriais si fuerais familia de Carlos Parra y vierais como entrevistan y blanquean la imagen de su asesino con total normalidad, es demencial.#MiCasaOrtegaCano — Jano Nano (@hacialaextinci1) September 6, 2019

Si no tiene la decencia de reconocer que iba bebido, debería no hablar del tema. Sólo por respeto al fallecido por su culpa y al dolor de su familia.

No tiene vergüenza. @mediasetcom @telecincoes tampoco!! — NatNat♣️☯️???? (@NatNat_1210) September 6, 2019

#MiCasaOrtegaCano Ortega , no estabas cansado , ibas BORRACHO — Latontadelbote (@Latontadelbote7) September 6, 2019

Ortega Cano, "Vahído" no, "Va ido" cuando alguien triplica la tasa de alcohol se dice que "Va ido" #MiCasaOrtegaCano — Enrique Herrero (@Enrique_Herrero) September 6, 2019

Ves todo el dolor q pasaste x perder a tu mujer? Pues ella murió de una causa natural. Imagínate la familia del q muere x un tío q va borracho con el coche #MiCasaOrtegaCano — Rober The Boss (@roberelboss) September 6, 2019

Me parece bochornoso que se haga un programa a persona que mató a otra por conducir borracho. Un ejemplo a seguir sin duda... #micasaortegacano — Álvaro Mraz (@alvaro_mraz) September 6, 2019

Un maltratador facha blanqueando a un borracho homicida. — Guarren Beatty (@guarren_beatty) September 6, 2019

Me da mucho asco Bertín Osborne, y mucha rabia que se pretenda lavar la imagen de alguien que mató a una persona, triplicando la tasa de alcohol permitida y yendo a 130 en un tramo de 90. #MiCasaOrtegaCano — Carlos Villa???? (@CarlosVilla74) September 6, 2019

Hoy en Telecinco podéis ver al mayor cuñado y facha de España, maltratador confeso, entrevistar a un asesino de animales y personas. ???? Grande Mediaset! #MiCasaOrtegaCano — Mimi (@Mimi_Mikado) September 6, 2019

El 28 de mayo de 2011 Ortega Cano mató a Carlos Parra, iba a 125 km/h en un tramo de 90 triplicando la tasa de alcohol permitida.

Me gustaría preguntarle a @BertinOsborne si estaría haciendo este programa si O.Cano hubiese matado a uno de sus hijos aquella noche.#MicasaOrtegaCano — Alberto Campos (@alber1908) September 6, 2019