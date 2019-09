Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comundidad de Madrid, ha concedido esta mañana su primera entrevista desde que dimitió de su cargo hace más de un año. "Creo que ha llegado el momento, llevo casi un año y medio callada escuchando en los medios de comunicación todas las mentiras que se han dicho y creo que es el momento de hablar", ha comenzado Cifuentes.

Durante la primera parte de la entrevista la expresidenta ha asegurado que no tiene "nada que ver" con la trama Púnica y que ha sido un "mazazo" que la hayan imputado. "En España, el término imputación ha perdido completamente su sentido porque no deja de ser un instrumento procesal que se utiliza cuando todavía no hay una acusación formal, pero lo cierto es que en España, hoy en día, si has sido o eres político y estás imputado ya estás condenado, los medios y socialmente te condenan de forma previa (...) hay presunción de culpabilidad".

La presunción de inocencia se demuestra con hechos, no con palabras. La complicidad tampoco exime de culpabilidad.

Después de tantos años conviviendo con la mafia creo que victimismo te queda grande.#CifuentesAR#FelizLunes — antiesPPañol???? (@pichicucho) September 9, 2019

Durante la entrevista, Cifuentes ha asegurado que la campaña de "acoso y derribo" hacia su persona no fue algo fortuito, sino algo "perfectamente planificado en un despacho y ejecutado con una precisión matemática". También, ha explicado que un empresario (del que no ha querido dar el nombre) tuvo mucho que ver en lo ocurrido, ya que quería "recibir un dinero de la Comunidad de Madrid que no recibió" y que hubo un componente de venganza por parte de personas de su propio partido.

Cristina Cifuentes reconociendo ante media España que EXISTEN las cloacas del Estado. ???? #CifuentesAR ???????? https://t.co/Osexo9JHMc — Protestona (@protestona1) September 9, 2019

Con respecto al caso Máster, Cifuentes ha asegurado que los medios fueron especialmente duros. Además, ha reconocido que debería haber actuado de otra forma y no haber dejado su puesto como diputada: “Soy consciente que parte de mis problemas judiciales se podrían haber podido evitar si no hubiera renunciado a mi puesto de diputada. El caso hubiera ido al Tribunal Supremo que lo hubiese archivado.”

#CifuentesAR "Me podría haber quedado con mi escaño y el TS lo hubiera archivado, pero decidí marcharme y que hubiera juicio”. O sea que está segura de que el TS lo hubiera archivado. #ConTodaSuCaraDura — Paz Rivas ???? (@PazRivas_) September 9, 2019

Me parece haber escuchado a la señora #CifuentesAR que su fallo no a sido mentir, su fallo fue renunciar a su escaño y así a su aforamiento. ???? pic.twitter.com/5lXEEecO91 — Espe Gordo (@EspeGordo) September 9, 2019

Durante la entrevista también ha hablado sobre las famosas cremas que se llevó de una tienda: "Nadie se ha planteado cómo es posible que se grabe un vídeo de forma ilegal, cómo es posible que se guarde un vídeo de manera ilegal y que se utilice años más tarde para intentar extorsionar a una persona. Es decir, ¿por qué ha habido medios que se han valido del trabajo sucio de las cloacas del estado?".

No debían ser muy buenas las cremas que robó porque sigue teniendo mucha cara dura. #CifuentesAR pic.twitter.com/4h1pXV0LU4 — Javier Durán (@tortondo) September 9, 2019

Es triste pedir, pero mas triste es que se te caigan las cremas en el bolso #CifuentesAR pic.twitter.com/DT61pfrgUJ — Alfilo de la Brecha (@LfilodelabrechA) September 9, 2019

Hoy en cuarto milenio el increíble caso de las cremas zombis que se meten solas en los bolsos de las políticas del PP para hacerlas parecer ladrones. Y para finalizar, el increíble caso del votante del PP que no cree a Cristina Cifuentes.#CifuentesAR — firloyito (@firloyito) September 9, 2019

La entrevista ha dado mucho de qué hablar y las redes sociales han opinado sobre las palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Muchos no han terminado de creerse nada de lo que ha dicho, mientras que otros, se han fijado en las palabras de Cifuentes: "Cristina Cifuentes acaba de decir que su propio partido se la quitó de en medio por orden de un empresario que no recibió un dinero de la Comunidad de Madrid. El PP ha de ser legalizado con urgencia".

¿Cacería? El robo de las cremas, el master que no hizo, la manipulación de pruebas, .... Exigir ejemplaridad para ejercer el servicio público lo llaman ahora cacería. Así nos va!#CifuentesAR pic.twitter.com/rdhMCFTXS7 — Mada Heras (@HerasMada) September 9, 2019

¿¿Crstina Cifuentes acaba de reconocer que existen las cloacas del Estado?? -Crstina Cifuentes acaba de reconocer que existen las cloacas del Estado. #CifuentesAR #CloacasEstado #3x2CremasEroski pic.twitter.com/Bv9PHbX5wd — [???????????????????? ????????????????????????????????]???? (@Black_StrobeS) September 9, 2019

Dejando a un lado lo que no pueda separar de pensamiento, me parece muy interesante lo que está contando Cifuentes, empresarios que no la querían en su puesto, compañeros haciéndole la cama, dice mucho de todos los tejemanejes que no conocemos en los gobiernos #CifuentesAR — Longinos Blanco (@LongiBc) September 9, 2019