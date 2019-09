Ya es miércoles

Hoy, por cierto, es el aniversario del 11-S, el día que el mundo cambió

La gente que nació mientras caían las torres gemelas ya puede rodar porno...Y hasta aquí mi reflexión sobre el 11-S. — laquintacolumna (@laquintacolumna) September 11, 2019

Hoy hace 18 años que se determinó que meter un bote normal de champú en un avión ES UN ARMA MORTÍFERA. — Dani Bordas (@DaniBordas) September 11, 2019

Un día más, tenemos Tremending Topic, la sección en la que te contamos la actualidad vista por los tuiteros

La hermana de la alcaldesa de Móstoles cobrará 52.000 lereles por llevar las RRSS y nosotros aquí, haciendo el subnormal gratis. — Begotxu (@BegotxuBoo) September 7, 2019

Empezamos con unas imágenes del niño fumando en un partido de fútbol que en realidad no es un niño.

– Hijo, tenemos que hablar de sexo.

– Tu dirás, ¿qué quieres saber? pic.twitter.com/u519so3wV1 — Craich (@ACraich) September 9, 2019

Me encanta que los planes salgan bien. pic.twitter.com/6TkQyDFVTx — The Punisher (@hijodethorin) September 10, 2019

—Hijo, cómete las lentejas.

—Los huevos me vas a comer. pic.twitter.com/4dbuIP8npJ — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) September 10, 2019

Ríete tú de Batman y Robin pic.twitter.com/6WWj7fUNAA — Tikko ® (@tikotikoh) September 10, 2019

Choose your fighter. pic.twitter.com/Thp0R9m8YQ — Olalá de fua (@olaladefua) September 10, 2019

– Hijo, recoge tu cuarto.

– A mi estas cosas de usted.

– Hijo, recoja su cuarto.

– Don Hijo.

– Discúlpeme. pic.twitter.com/BvvBD33t7X — Craich (@ACraich) September 9, 2019

Vamos con tecnología. Ayer hubo un nuevo evento de Apple

Mirando el escenario del #AppleEvent viendo todo lo que no me puedo permitir. pic.twitter.com/ciCqJj6x6R — Modesto García (@modesto_garcia) September 10, 2019

Los de Cupertino presentaron un nuevo iPhone con muchas novedades

El nuevo iPhone 11 Pro es como el anterior pero con dos nóminas menos en el banco. — Franky S. (@FrankySebas) September 10, 2019

Apple anuncia la versión más económica del iPhone XI, el iPhone XI AOMI. — Kim Jong-un (@norcoreano) September 10, 2019

El iPhone 11 Pro Max es tan avanzado, que te imputan en la Audiencia antes de escribir el tuit. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) September 10, 2019

Atentos al nombre:

Todos sabemos que quien pensó los nombres de los nuevos iPhones es un flipao con mayúsculas pic.twitter.com/lY6zLLFpMP — C. Otto (@ottoreuss) September 11, 2019

Tres cámaras tiene. Tres.

Un móvil con tres cámaras para sacarle fotos al gato en el sofá. — Leo (@Leito_82) September 11, 2019

- ¿Para qué sirven tres cámaras en un móvil? Bien, ahora este señor con pinta de granjero tejano que sujeta la escopeta mientras mastica tabaco en la puerta de su rancho nos lo explicará mientras anda tres pasitos para cada lado. pic.twitter.com/yFyrKPQ5p1 — Kim Jong-un (@norcoreano) September 10, 2019

EL IPHONE SE VA PARESIENDO CADA VES MAS A UN RODABALLO pic.twitter.com/LZU0YssZgg — MALACARA (@malacarasev) September 10, 2019

Apple está siguiendo con las cámaras en sus móviles la misma estrategia que le dio éxito a Gilette con sus cuchillas MÁS MÁS MÁS MÁS pic.twitter.com/27QzhWYwVO — El Hematocrítico (@hematocritico) September 11, 2019

El nuevo iPhone tendrá una cámara más para confirmarte que eres feo desde cualquier ángulo. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) September 10, 2019

Fotos panorámicas, fotos de noche, fotos con 3 cámaras, selfies a cámara lenta, selfies a doble cámara, modo noche... pic.twitter.com/6xXDsYgDK1 — gazpacho (@gazpachoblog) September 10, 2019

Vamos con la política: lo del Gobierno de coalición pinta mal

Ayer fracasó la reunión entre PSOE y Unidas Podemos para desbloquear la investidura. Otra vez…

PSOE y Podemos rompen las negociaciones. pic.twitter.com/dRJ4xH9w1w — Manuel Bartual (@ManuelBartual) September 10, 2019

Os explico la situación política, es como en el insti: Pablo quiere a Pedro, pero Pedro quiere Albert, pero Albert quiere montarse un trío con el otro Pablo y Santiago. Resultado: España se queda compuesta y sin novio. — Dios (@diostuitero) September 10, 2019

No hay manera

Además tiene pinta que esto ya es definitivo

Pablo Echenique: "El PSOE nos ha trasladado que si no aceptamos que gobiernen solos no tiene sentido seguir reuniéndose". — Pedro Vallín (@pvallin) September 10, 2019

Y mágicamente tu voto a la izquierda para parar al trifachito acaba de desaparecer.#Nianonianoná pic.twitter.com/MuMrRLdJeq — Javier Durán (@tortondo) September 10, 2019

El PSOE va por su enésimo único escollo

Última hora: Carmen Calvo asegura que el café estaba frío y, ante un escollo de tal calibre, no han podido llegar a acuerdos. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) September 10, 2019

Temo levantarme un día y descubrir que soy el único escollo para que haya un acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos. — Raúl Navarro (@numero6) September 6, 2019

No me queda claro ¿cuál era el último escollo que había para un gobierno de coalición según el PSOE? — El Humanoide (@ElHumanoide) September 10, 2019

???? Hit It!

Nah, na na na nah

Here comes the hot stepper, murderer ???? pic.twitter.com/LzhzQhIn4V — El_TylerDurden ???? (@El_TylerDurden) September 10, 2019

-Escóllame, Pablo, lo importante es que...

-Perdona, has dicho "escóllame".

-Escollo? Pues entonces es imposible pactar. Llamaré a Albert. pic.twitter.com/W0AgumDYAV — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) September 10, 2019

Este es el único y verdadero escollo para un gobierno de coalición. https://t.co/RoQsZfY4py — Dani Gago (@DaniGagoPhoto) September 11, 2019

A ello se suma la última carambola, que ya es el acabose: el Gobierno también rechazaría un hipotético apoyo ‘gratis’ de Podemos sin un pacto

Una pregunta: ¿por qué al PSOE le vale la abstención gratis de PP o Cs pero no le vale el sí gratis y pasar a la oposición de Unidas Podemos? — Quique Peinado (@quiquepeinado) September 11, 2019

Ya no queda ningún ser racional capaz discernir qué diablos quieren en el PSOE

—Si un inglés quiere decir ais, ¿por qué coño escribe ice?

—Verás, es un poco largo de explicar.

—¿Y si Pedro Sánchez no quiere elecciones por qué no pacta con UP?

—Etimológicamente, los sajones usaban... — Cuidado que muerdo (@Francisk1t0) September 9, 2019

Igual es que estáis esperando que el PSOE se comporte como si fuese de izquierdas...

Y no. ????‍♀️ pic.twitter.com/3gzoOFmJgE — Protestona (@protestona1) September 10, 2019

Los de Sánchez, por su parte, defienden que sus ofertas han sido muy buenas

¿Sánchez ofrece a Podemos que todos los ministros del Gobierno sean del PSOE? Pues a Podemos no le gusta. ¿Sánchez ofrece a PP y Cs que se abstengan para que él gobierne? Pues a PP y Cs no les gusta. Dejad todos de ponerle trabas. Más ofertas no puede hacer ya el pobre hombre. — gerardo tecé (@gerardotc) September 10, 2019

Dice Adriana Lastra que el PSOE es generoso, pero en Unidas Podemos se empeñan en pedir unos mínimos y así es imposible. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) September 10, 2019

- ¿Y si les ofrecemos la conserjería de Ferraz?

- Ni agua, Pedro, a estos perroflautas ni agua pic.twitter.com/3C3IMDiwD8 — AsilVestraOಠ (@Asil_Vestra0) September 9, 2019

Carmen Calvo dice que ellos son los que se han movido

El PSOE tratando de formar gobierno. Descripción gráfica. pic.twitter.com/WEAeaZJXz0 — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) September 11, 2019

Es verdad que se han movido, de hecho no han parado de moverse. Como la bolita de los trileros... ¿Dónde está la oferta aquí o aquí? ???????????? https://t.co/Fo6CAjwWMd pic.twitter.com/qhBf3y6vcs — Protestona (@protestona1) September 10, 2019

La oferta que hizo a Podemos antes del verano ya no le vale. ¿Por qué? Porque ya tal.

¿Y qué es lo de ofrecer ahora un acuerdo y luego decir que se pasó la oferta? Si el Congreso fue un mercado persa por Podemos, la negociación del PSOE con ofertas temporales han sido los Prime Days de Amazon. Al final son excusas porque vuestro lider está empeñado en elecciones. — Pablo T. (@P4bl0_t3) September 10, 2019

Vamos, que tiene pinta que vamos a elecciones

Vamos a salir a dos elecciones por gobierno. — Pablo Simón (@kanciller) September 10, 2019

Igual para nada, porque, es que, al final puede incluso salir lo mismo y volver a la casilla de salida

España votando en abril vs. España votando en noviembre. pic.twitter.com/Uo7yQlpbBL — Usuario Arroba (@Mongolear) September 10, 2019

Todo esto es un chasco importante para los votantes de izquierdas

Cuando crees que vas a tener un gobierno de coalición y de repente llega el PSOE y... pic.twitter.com/VscWP3HzFt — Tikko ® (@tikotikoh) September 10, 2019

No sé quién me despierta más ternura, los autónomos que votan al PP porque se creen empresarios o los votantes del PSOE que se creen que son de izquierdas. — laquintacolumna (@laquintacolumna) September 10, 2019

No en vano la cosa podría acabar muy mal

Ya verás lo que va a tardar la derecha en ponerse de acuerdo como se repitan las elecciones, antes de que abran las churrerías el lunes ya están repartidos los ministerios. — Moe de Triana (@moedetriana) September 11, 2019

Hoy hemos tenido sesión de control en el Congreso

Primera sesión de control después de 6 meses. Luego decimos que los profesores tienen muchas vacaciones. — Marina Lobo (@marinaLobL) September 11, 2019

Tenemos fotos

El tiempo no perdona pic.twitter.com/TsNyUeMPJF — Tikko ® (@tikotikoh) September 11, 2019

¡ Qué bien lo pasemo ! pic.twitter.com/Ss0Z7Lynal — cristina fernandez (@juevesantes) September 11, 2019

Todos volvieron a sus posiciones. Rivera y Casado con ETA, Venezuela y Catalunya

A Albert Riviera no le gusta hablar de Franco porque "no hay que remover el pasado", pero cada 5 minutos hace mención a ETA, no vaya a ser que a la derecha se le muera la gallina de los huevos de oro. — PabloMM (@PabloMM) September 11, 2019

Sánchez sigue emperrado en culpar a todo el mundo de que no logre conseguir los votos necesarios.

—Señor Sanchez ¿cuál era su principal responsabilidad tras ganar las elecciones?

—Crear gobierno.

—¿Y lo ha creado?

—No.

—¿Y era su responsabilidad?

—Sí.

—¿Entonces el responsable de que no haya gobierno es...?

—Podemos. ¿Lo entendéis ahora @sanchezcastejon y @carmencalvo_ ? — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) September 10, 2019

Como está tan interesado en un pacto de izquierdas, una vez más no ha parado de pedir la abstención a los partidos de derechas

-Hola, soy Pedro Sánchez y he mandado a mi equipo a negociar para formar gobierno, porque el PSOE es un partido abierto al diálogo y, uy, un escollo, no va a poder ser, qué pena. Señores de la derecha, me dejan gobernar? — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) September 10, 2019

En fin, confiemos, como siempre hacemos, en la solidez de la democracia española y en sus políticos

LO ESTÁS VIENTO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

—El secreto para conquistar a una mujer, hijo mío, es darse cuenta de que ella quiere, en esencia, lo mismo que tú.

—¿Una play station?

—Vas a morir solo. — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) September 10, 2019

He visto a esta persona contando dinero y le he puesto música pic.twitter.com/Uk4Jen75EJ — El Paquito (@padiru48_2) September 9, 2019

—Entonces luego estas cartas se envían a Papá Noel ¿no?

—No, Su Majestad. Esto es una urna.

—¿Hay alguien muerto ahí dentro?

—No. A ver cómo se lo explico... pic.twitter.com/TJVTiP9sa9 — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) September 10, 2019

"He visto a las personas mayores de las zonas rurales quejándose de la falta de médicas y enfermeros tras haber votado al PP" pic.twitter.com/GtM2sipp8v — Anacleto Panceto (@Xuxipc) September 10, 2019

No sé , Eduardo, la urología es pública y sin embargo me lavo el rabo en casa. pic.twitter.com/XTGdyt1kJJ — Jesuchristopher ???? (@christocasas) September 9, 2019

ESPAÑOL: Estimado amigo, mi situación económica es tan holgada que me permite pagar tú consumición sin resentimiento alguno para mi bolsillo. MURCIANO: ¡Achaaaaaaa, será por perrah! — Traductor Murciano (@traductormurcia) September 10, 2019

–¿Parla italiano? –No, Parla español. Pero si queréis, os damos Murcia. — El tipo aquel (@eltipoaquerl) September 9, 2019

Freezer siempre que se encontraba con Goku pic.twitter.com/3incSB3MMC — Larxene (@CarmenSulliivan) September 8, 2019

Ortega Smith y el detector de mentiras. pic.twitter.com/Gy8QUXTUWu — Mortadela (@MortaSiciliana) March 7, 2019