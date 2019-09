Las redes condenan la agresión a la periodista de RTVE y recuerdan que los agresores “no representan a la mayoría de catalanes“

El pasado miércoles, desde las redes sociales de RTVE se anunció que un grupo de personas agredió a la periodista Ángela García Romero durante la Diada. Mientras realizaba una conexión le lanzaron una piedra, agua sobre la cámara y tiraron el trípode al suelo entre insultos.

En el vídeo se puede ver cómo unos encapuchados agreden a la periodista y varios manifestantes salen a su defensa moviendo las manos con gesto negativo y reprochando la violencia.

Muchos periodistas han mostrado su apoyo a Ángela Romero a través de sus redes sociales, defendiendo la libertad de información y explicando que los periodistas son trabajadores, no medios.

Me da mucha pena que cuatro cobardes se sientan con el poder suficiente para agredir así. Estropean el mensaje que se podía lanzar de una manifestación democrática y pacífica. Y siempre equivocándose de enemigos. https://t.co/wEgqPfqJ1x

Gente que confunde periodistas con medios; gente que no entiende de valores democráticos; gente que utiliza la masa como parapeto para salir airosa de una agresión...

Además, gran cantidad de ciudadanos han explicado que las personas violentas que cometieron la agresión "no representan a la mayoría de catalanes que lleva años defendiendo sus ideas pacíficamente".

En estas imágenes veo a una trabajadora agredida mientras hace su trabajo.

Es MUY lamentable, pero no debe usarse para generalizar.

Me consta que los autores no representan a la mayoría de catalanes que lleva años defendiendo sus ideas pacíficamente.

Triste y contraproducente. https://t.co/qivxfNTq72

— Joaquín Urias (@jpurias) September 11, 2019