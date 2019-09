“¡Qué chorprecha!”; “Parece que hay algún escollo más”; “¿Alguna evidencia más de quién gobierna realmente?”… Son algunas de las reacciones en las redes a las palabras del presidente del Círculo de Empresarios, John Zulueta, dejando claro que prefieren elecciones a un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Zulueta hizo estas declaraciones durante un acto de la patronal, donde opinó que un Gobierno entre PSOE, PP y Ciudadanos o sólo entre dos de estos partidos sería “lo ideal”. “Lo ideal sería tener una coalición de dos de estos tres, pero sin extremistas”, manifestó.

Lo cierto es que las palabras del representante de los empresarios abogando por una coalición con partidos de derechas no parecen haber sorprendido a nadie pero han indignado a mucha gente que ha vuelto a hablar de las evidentes presiones de las élites económicas al Partido Socialista para que no llegue a un acuerdo con con Podemos y para que se entienda con los partidos de derechas.

La CEOE prefiere elecciones a un gobierno de PSOE y UP.

Los bancos prefieren elecciones a un gobierno de PSOE y UP.

El círculo de empresarios prefiere elecciones a un gobierno de PSOE y UP.

Las bases del PSOE piden un gobierno PSOE y UP.

Adivinad qué hará Pedro Sánchez.

— Elisa (@miquinta1) September 12, 2019