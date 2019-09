Curiosamente no ha sido una noticia muy comentada en España, pero este miércoles California ha aprobado limitar el precio del alquiler en todo el estado, en una medida que cubre a millones de inquilinos, como recoge el diario The New York Times. La medida “limita las subidas anuales a un 5% después de la inflación y ofrece nuevas barreras a los desahucios, brindado un poco de seguridad en un estado con los precios de vivienda más altos del país y una creciente población sin hogar”, explica el rotativo neoyorquino.

Una medida que se suma a otras aparecidas también en condados y ayuntamientos (Los Ángeles, Nueva Jersey, Maryland…) en el país símbolo del capitalismo por excelencia y que ya existe en otros lugares como Alemania o Francia, con gobiernos de derecha.

Así lo explica el doctor en sociología y tuitero Javier Gil:

1. Pues resulta que el Estado de California acaba de aprobar una legislación para extender el control de los precios de los alquileres a todo el estado… sí, control y regulación de los precios de los alquileres en todo California… #hilohttps://t.co/AbeZxqsVAi — Javier Gil (@Gil_JavierGil) September 13, 2019

2. Unos días antes también se aprobaban medidas de control de precios históricas en el condado de Los Ángeleshttps://t.co/VNc0sDw9cK — Javier Gil (@Gil_JavierGil) September 13, 2019

3. En junio de este año, el estado de Nueva York aprobaba una legislación histórica sobre el control de los precios de los alquileres, tanto en la ciudad de Nueva York como en el conjunto del estadohttps://t.co/s9Wbv2FJQQ — Javier Gil (@Gil_JavierGil) September 13, 2019

4. En febrero de este mismo año, también se aprobaba el control y la regulación de los alquileres en el estado de Oregonhttps://t.co/XutkUfJd55 — Javier Gil (@Gil_JavierGil) September 13, 2019

5. En Europa, a lo largo de 2019 hemos visto nuevas legislaciones sobre el control y la regulación de los precios de los alquileres en: ✅Francia

✅Alemania

✅Portugal

✅Andorra — Javier Gil (@Gil_JavierGil) September 13, 2019

6. En julio de este año, el alcalde de Londres defendía públicamente la necesidad de regular los precios de los alquileres en la ciudadhttps://t.co/oaxo1yrk2i — Javier Gil (@Gil_JavierGil) September 13, 2019

7. España, septiembre 2019: No hay gobierno porque Podemos quiere regular el precio de los alquileres, pero Pedro Sánchez está en contra porque considera que es una forma de intervencionismo no realizable

????????????????https://t.co/rthGSZ2AAx — Javier Gil (@Gil_JavierGil) September 13, 2019

En nuestro país este tipo de medidas parecen, sin embargo, un intolerable intervencionismo. El PSOE no las contempla en su reciente 'Propuesta abierta para un programa común progresista’, pese a que ya se acordó en el pacto presupuestario de 2019 firmado entre el presidente en funciones y Pablo Iglesias. Ahora su única propuesta en este sentido es el ambiguo “objetivo” de “crear un gran parque de alquiler público de precio asequible que contribuirá a controlar el crecimiento de precios de toda la vivienda en alquiler”.

El propio Pedro Sánchez se refirió así hace pocos días a las propuestas de Podemos en este sentido, asegurando que “no son realizables” porque serían “un intervencionismo del mercado”.

Pedro Sánchez dice que hay medidas como intervenir el precio del alquiler que propone Unidas Podemos que no se pueden hacer..

El Zascaa de Julia Otero es monumental.. La cara de Pedrito un poema.. Es lo que tiene inventarse excusas.. que quedas retratado.. pic.twitter.com/GPVUn6dAbD — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) September 2, 2019

En las redes, muchos tuiteros sí han estado al tanto de las noticias en este sentido desde EEUU y han tirado de ironía para compararlas con las reticencias del PSOE en España:

@sanchezcastejon esto qué es intervencionismo comunista o dos dedos de frente? — Itz Marki (@Itz_Markijana) September 12, 2019

Terminator se va a cabrear pic.twitter.com/nBe9sFNwde — Nada que decir (@locuaz007) September 12, 2019

Estos bolcheviques....

Firmado: Pedro Sanchez. — carabdul (@carlosbarroso9) September 12, 2019

Pero cómo puede ser eso ???? LA, se ha convertido al Chavismo??

Peligrosos bolcheviques están dictando leyes para evitar burbujas?

Mi Dios !! Dónde hemos de llegar.

A más de un facha hoy le han amargado el día. — petro75 (@petroSpain1) September 12, 2019

Perroflautas californianos — Miguel Ángel Trujillo (@m_a_trujillo) September 12, 2019