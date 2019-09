La reina regaña a su guardaespaldas por no avisarle de un escalón y las redes se mofan de Letizia

Los reyes estuvieron este jueves en Sevilla inaugurando la exposición más ambiciosa organizada hasta ahora para narrar la primera vuelta al mundo capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, hace 500 años. Antes, don Felipe y doña Letizia presidieron la reunión de la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de esta gesta en los Reales Alcázares.

Tras esa reunión, los monarcas se desplazaron al Archivo General de Indias para inaugurar la exposición. Allí, decenas de personas se situaron las vallas que conformaban el perímetro de seguridad y los reyes se acercaron a saludarlas tanto a su entrada como a la salida.

Pero mientras estrechaba sus reales manos con las de las personas que se agolpaban ante las vallas, Letizia no se percató de un pequeño desnivel que casi le hace sentir la dureza del suelo adoquinado.

Y soltó un "¡que me caigo!" para a continuación dirigirse a uno de sus guardaespaldas y recriminarle su falta de previsión ante tal obstáculo casi insalvable para sus monárquicos andares. "No me has avisado del escalón. Casi me mato", la recriminó al escolta, que seguramente quiso que la tierra le tragara en ese mismo instante. Pero ahí no terminó el rapapolvo. "¿No has visto que hay un escalón?. Mira", remató agarrándole del brazo.

Obviamente, el tropezón y posterior bronca real no han pasado desapercibidos. Los tuiteros han reaccionado divididos entre la coña y la indignación:

Toque de atención de la Reina Letizia a uno de sus escoltas: ‘no me has avisado del escalón y casi me mato’. ¡Qué le avise también de respirar, no vaya a ser que se ahogue! ????????????????‍♂️ pic.twitter.com/rN8XRiE5WH — Naranjito ???? (@yosoynaranjito_) September 13, 2019

Reina Letizia a su escolta: “No me has avisado del escalón y casi me mato". Por 8 millones de euros que se lleva la Monarquía, yo creo que llega para ver lo escalones, pero si no, que aumenten la asignación y el año que viene contraten “alertadores de escalones”. :es: :hombre_mano_en_la_cara::tono_de_piel-2: — Luis Gonzalo Segura (@luisgonzaloseg) September 13, 2019

Aunque lleve escolta Doña Letizia "también lleva dos ojos para mirar" porque sea la reina no puede tropezar?

Cuántas veces ha tropezado, e incluso se ha caído la Reina Doña Sofía?

Que se lleve una bronca la escolta por no avisar la de un escalón manda:huevo: — Juani (@Juani88172395) September 13, 2019

Próximo asesor de la Reina Letizia: Alain Afflelou. Por sólo un euro más, recuerde, su majestad. — MAGG:arte::pincel_abajo_a_la_izquierda: (@MarcGG1974) September 13, 2019

Hola, me llamo Letizia y necesito que los demás vayan mirando el suelo por el que piso por mí, no vaya a ser que coja mal un adoquín y tengamos un disgusto. #kween https://t.co/YYQnuVE9Yq — Ernesto E. Aguilar (@brooke_noah) September 13, 2019

¡Ayyy! ¡Pobre Letizia! El "servicio" no le avisó de que hay un escalón y tropezó... ????‍♀️

No como la gente normal que tenemos ojos en la cara para ver los escalones.

¡Ayyy! ¡Cuanta tontería hay! ????????#vueltartve31a https://t.co/UHIKhKUzjj — Caracola????️❤️???????? ????⚓ (@carolacaracola5) September 13, 2019

A ver si para la mierda que cobra esta pobre mujer tiene que andar fijándose también en los escalones. ¿Qué será lo próximo? ¿Tener que respirar sola?#Letizia https://t.co/Eq86WbRbfO — ferpectamente (@ferpectamente) September 13, 2019

El bordillo con el que ha tropezado la reina Letizia pic.twitter.com/Uc0BXDED7l — Pablo Machuca (@ochinabos) September 13, 2019

- ¿De qué trabajas?

+ Aviso a la Reina Letizia de los escalones i alfombras dobladas. https://t.co/FcsIT9MYNv — Yago (@yagoalonsot) September 13, 2019

Letizia recriminando a su guardaspaldas que no la avise de que hay un escalón. ¿Por qué no la abanican y la llevan bajo palio también? https://t.co/nbrHAYX1l1 — Pablo Cantabria (@PabloCantabriaI) September 13, 2019

Algunos se han acordado de los tropezones que el rey emérito ha tenido a lo largo de su campechana trayectoria:

Letizia, como Reina de España debes caerte al suelo. Tu suegro lo hacía sin ningún tipo de problemas, constantemente https://t.co/5pnyQ3uib4 — spooky perdigona ???? (@Perdig0n) September 13, 2019

No me has avisado del escalón pic.twitter.com/tbaFbogXxo — Il Consigliere (@el_consigliere_) September 13, 2019

La cuestión es que tropezones hemos sufrido todos pero sólo unos privilegiados -elegidos por el dedo divino del azar- cuentan con un servicio de escoltas que les avisan de los escalones.

Cómo diría el cómico Ángel Garó en una de sus imitaciones en el "Un, dos, tres"... ¡Mamá, cuidado con el escalón!