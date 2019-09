¡¡¡Por fin viernes!!!

Una semana dura, con la vuelta al cole

Además siguen las lluvias torrenciales que afectan en el arco mediterráneo

En Murcia están en alerta por el riesgo de desbordamiento del río Segura.

La tromba de agua ha resultado inmanejable

En Traductor Murciano han conseguido unas imágenes exclusivas

Tranquilos murcianos, estáis en buenas manos

Hoy, todo el mundo hablando de baloncesto

Y es que lo hemos logrado: la selección española de baloncesto se mete en la final del Mundial de Baloncesto 2019. Emoción a flor de piel

Una remontada histórica y dos prórrogas han servido a los de Scariolo para lograrlo. Un partido de infarto

En la final se verán las caras con Argentina, que hoy venció a Francia

Y en política, seguimos asistiendo al triste espectáculo de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos

Esto pinta que en un par de meses tenemos elecciones

Aunque nuestros queridos políticos mantendrán la duda hasta el último minuto

Ayer Iglesias hizo una nueva oferta a Sánchez: hacer ahora un Gobierno de coalición y, si el presidente lo pide, abandonar el Gobierno y mantener el apoyo parlamentario. Sánchez dijo que no

- Oye, Pedro, ¿qué te parece si...

- NO.

- ... si aún no he dich...

- NO.

- ... al menos escuch...

- NO.

- ... pero Ped...

- NO.

- ... solo...

- NO.

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ... e...

- NO. pic.twitter.com/K4NO5jhajG

— Aquel Coche (@Aquel_Coche) September 12, 2019