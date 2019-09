La foto ‘fake’ de un ‘rider’ bajo la gota fría que dice algunas verdades sobre la precariedad

Una foto está dando la vuelta a Twitter. Es la de una repartidor de Deliveroo —más conocidos como 'riders'— luchando contra la tromba de agua de la gota fría en el levante español para llevar el pedido a su destino. El tuit corrió como la pólvora, en medio de dramáticas noticias de destrozos e inundaciones que han provocado seis muertos en el país. Casi 5.000 retuits y 7.000 me gusta y un sinfín de respuestas lo han convertido en viral.

Ayer en plena #gotafria se vieron muchos #Riders en Murcia y Alicante repartiendo y jugándose la vida.

MALDITAS las empresas que no respetáis los derechos laborales!!

MALDITOS os que pedís comida a estas empresas en pleno temporal!!#DANAmurcia #DANAseptiembre pic.twitter.com/ioJpqtj7dD — Fina (@faaaina) September 14, 2019

Sin embargo, la imagen no es real. O, al menos, no fue tomada en Murcia o la Comunitat Valenciana, como muchos usuarios han creído y algunos han recriminado. La foto se hizo en Sydney (Australia) en febrero de 2017 y fue publicada por el Daily Telegraph en su versión australiana. Pero, si en Australia, los 'riders' salen a trabajar bajo enormes tormentas, ¿por qué no iba a pasar en España no lo mismo? En efecto, sí ha ocurrido, aunque no hay imágenes tan impactantes que lo muestren.

Numerosos tuiteros han mostrado su indignación hasta esta realidad que muestra la cara más dura de la precariedad laboral. Algunos han denunciado haber visto a los repartidores en acción en medio de una paisaje teñido del marrón del lodo o cruzando charcos que hundían las ruedas de las bicicletas hasta la mitad. Algunos han cargado contra las empresas de reparto como Glovo o Deliveroo. Otros, contra los clientes que hacían los pedidos, obligando a los trabajadores a poner en riesgo su integridad. El debate ha sido nutrido. ¿Quién tiene la culpa, la empresa o el cliente? ¿Los dos?

He visto a 3 repartidores de @Glovo_ES mientras iba al trabajo, yendo en bici a pesar de la lluvia intensa que lleva cayendo todo el día. Hay que ser desgraciado para pedir un just eat (o glovo o lo que sea) con alerta roja y diluviando como lo estaba haciendo esta mañana en Murcia. Resguardado estaba el repartidor en mi portón sin saber qué hacer. — Juande (@juandesoler) September 12, 2019 Los que hayáis hecho algún pedido a Glovo en Murcia con la que está cayendo sois unos putos miserables. — A. (@LaBroma_Asesina) September 12, 2019

Fuera de coñas, hay que ser muy hijo de perra para pedir Glovo pic.twitter.com/LOgA5qM3wa — Faier???? (@iamthefaier) September 12, 2019

El viernes en Mi Pueblo tb vi uno q venía de una pizzería del pueblo de al lado, increíble pero cierto... — Vicky (@Vicky_Ro_Ma) September 15, 2019

Friendly reminder de que en estos días de lluvia y tormenta no pidáis comida a domicilio, ni por Just eat ni Glovo ni nada de eso porque son trabajadores que van a tener que ir en bici/moto lloviendo sólo para llevaros vuestra comida, un poco de solidaridad obrera majxs. — Insurgencia (@MyL_Lorena) September 12, 2019

Ei chatis, ayer estaba mirando la riada desde la ventana como todo el mundo y vi pasar 2 motos de just eat. Si pedís comida a domicilio con este tiempo espero que os atraganteis y no haya nadie cerca para ayudaros, sacos de mierda, escombros subhumanos, abrazos! — Chema García Ibarra (@Hangthedj) September 13, 2019

Los días de lluvia se multiplica el trabajo a Domicilio lo dice uno que ha estado 5 años repartiendo — Alvaro Rosa (@2RDoble) September 14, 2019

Mientras las redes se enzarzan en un debate estéril sobre quién tiene la culpa del que haya personas en esta situación, un trabajador del reparto arroja algo de luz sobre el tema.

Pero no es el único trabajo del mundo donde se sigue trabajando así y se permite hacerlo. Hay que culpar a las plataformas y a los legisladores que se aprovechan de esta situación. En cambio hay iniciativas como #lapararaenbici en Madrid o @MensakasApp en Barcelona — #lapajaraenbici (@ridersxdMAD) September 14, 2019

donde asumimos que trabar bajo lluvia, nieve o 40° bajo el sol es parte de este trabajo que hemos elegidos, protegidos con condiciones laborales dignas y no explotados bajo el modelo económico de esclavistas modernos como @Deliveroo_ES @Glovo_ES @UberEats etc.. — #lapajaraenbici (@ridersxdMAD) September 14, 2019