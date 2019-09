”La Anatidaefobia es la fobia a que un pato te esté observando”: y tú, ¿qué datos guardas en tu cerebro?

A todos se nos quedan datos curiosos en la cabeza que recordamos durante toda la vida. Algún artículo o documental, un comentario de nuestra familia, incluso un tuit, puede acompañarnos para siempre.

Por eso, Wikingeniería ha invitado a sus seguidores a recopilar datos inútiles que guarden en el cerebro.

Los usuarios han compartido de todo, desde datos absurdos, como temas realmente interesantes.

Uno de ellos es que la palabra más larga del diccionario inglés es 'pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis', término utilizado para referirse a la enfermedad pulmonar producida por la intoxicación de sílice.

Hasta el siglo 18 no había zapato izquierdo y derecho. Eran iguales.

No es que los patos no tengan eco, es que el oído humano no lo puede percibir.

— Rosa M. Torralba (@rosarubtor) September 16, 2019