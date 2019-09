En ocasiones, los niños generan las situaciones más graciosas de las redes. No es la primera vez que un padre o una madre comparte una divertida situación con sus hijos. Esta vez, TodoJingles, ha contado lo que su hijo de seis años le dijo tras ayudarle a pintar la habitación de su hermana.

El niño quería ayudar a sus padres con el cuarto y, tras un rato dándole a la brocha, le explicó a su padre que ya sabía qué quería ser de mayor: "Rico para que pinten otros, que esto es muy cansado".

Mi hijo pequeño le ha dado por ayudarme a pintar la habitación de la hermana. Al cabo de un rato me dice: -Ya sé qué quiero ser de mayor. -¿Ah sí? Pintor, verdad? -No, rico para que pinten otros, que esto es muy cansado. ¡Y se ha largado! 6 años tiene el mamonazo.

El tuit acumula más de 18.000 retuits y muchos usuarios han compartido anécdotas de sus hijos y de ellos mismos cuando eran pequeños.

El mío, con 7, me dijo... Papá de mayor quiero ser algo que me permita viajar mucho. Yo le dije, hazte piloto... Me contestó -Uff y llevar el avión, yo quiero ser turista... Solo le puse contestar - Olé

— TheMonkeyPainter (@ElMonkeyPainter) September 14, 2019