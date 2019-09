Sucedió el pasado miércoles, durante una conexión del programa Más Vale Tarde de La Sexta en la Diada. La presentadora, Mamen Mendizabal, locuta la entradilla mientras en la parte superior, en un pequeño recuadro, se ve al reportero, José Yélamo, que va a entrar a continuación desde Barcelona. La gente tras él no hace gestos. Unos segundos justo antes de comenzar la conexión se observa en la pantalla pequeña como Yélamo se gira hacia los congregados y les hace dos gestos. A continuación, entra a toda pantalla y la gente ya está gritando “prensa española manipuladora”, algo en lo que el reportero y la presentadora hacen hincapié.

Esos gestos han sido interpretados por muchos usuarios de las redes como una provocación del reportero a los congregados. Otros especulan incluso con que la conexión con los gritos estuviese preparada previamente.

En este vídeo, editado para ampliar la pantalla pequeña, pueden verse los gestos del reportero.

El propio Yélamo se ha defendido de las acusaciones, asegurando que su gesto “ha sido malinterpretado”: “Fue una reacción irónica a quienes estaban al acecho de mi conexión en directo para sabotearla”, ha asegurado.

No hace falta animar a nadie para que te abucheen e insulten en ciertos ambientes del independentismo radical. Si no has trabajado allí, quizás no lo sepas.

— José Yélamo (@jjyelamo) September 16, 2019