¡Hola, hola! ¡Aquí comieeenzaaa… Tremendiiiing Topic! ¡El de las ácidas críticas políticas!

¡El de los tronchantes chistes absurdos!

¡El de los tuits… imprescindibles!

Sí, sí… Pero para carrusel, el de la política española

Seguimos enfrascados con la investidura: esto es un cachondeo total y absoluto. Declaraciones, intenciones, cartas, posibles acuerdos, dimes, diretes… Todo en el último día posible. ¡Risión máxima! Se descojonan en nuestra cara y lo sabemos y no podemos hacer nada.

Y lo más insostenible de todo esto: el rey ha trabajado un día más

Cuando creíamos que no habría más novedades, a pocas horas para saber si estamos abocados a elecciones o no, va Albert Rivera el día anterior al final del plazo y suelta la bomba: se abstendrán si el PSOE cumple tres condiciones

A saber: que el PSOE rompa el pacto en Navarra con PNV, que aplique el 155 en Catalunya si hay condena tras la sentencia del procés y que Sánchez revierta las políticas económicas

- Dame el 155, Pedro. - Pero no se puede, no hay motivos para aplicarlo. - Déjame entonces desfilar con la guardia civil por La Rambla y te entrego las llaves de nuestra patria. pic.twitter.com/bPYIa3ThDy

Vamos, que ahora los de Ciudadanos están dispuestos a negociar con “la banda” de Torra, Bildu, Otegi, Lord Voldemort

Rivera tiene más chaquetas que Hugo Boss

Algo tenía que hacer…

¿PSOE y Ciudadanos? Pero si se han llamado de todo, ¿no? Es imposible. Bueno, pues esta mañana, Ábalos ha dicho que bueno, que a ver, que vale, que hay que hablar…

Lo de “con Rivera no” retumba ahora en los oídos de los votantes socialistas

En realidad es todo un juego de trileros. La oferta de Rivera resulta tan creíble que en el último día posible, Rivera ha pedido una reunión urgente con Sánchez ¡¡¡por carta!!! El Club de la Comedia, amigos

Sánchez le ha respondido con otra que comienza con un “estimado Albert” (o "querido", hay dudas). Qué bonito es el amor

Casado por su parte dice que no apoyará a Sánchez

Pedro Sánchez por su parte sigue en sus trece, una posición muy adulta: que se abstenga todo el mundo para que él Gobierne

La posibilidad de un pacto con Unidas Podemos ya ni parecen contemplarla.

¿Y ahora qué?

Como al final se abstengan PP, Cs y UP, Pedro Sánchez va a tener que pedirle al PSOE que vote NO.

Todo esto es un absoluto sainete

¿Iremos a elecciones?

A mí no me molesta votar de nuevo. A mí lo que me molesta es la sensación de que otras elecciones no solucionarán nada.

— Piur (@puringerMe) September 17, 2019