La periodista Susanna Griso la ha liado esta mañana con unas declaraciones en Espejo Público. Durante la emisión de un vídeo de Fran Rivera practicando artes marciales, el colaborador Diego Revuelta le ha preguntado a la presentadora si alguna vez había sido criticada por fotografiase con el ex-torero, a lo que ha respondido sí, y que por ello "es un ejercicio de higiene mental trabajar sin ver las redes sociales porque, al final, el universo de las redes sociales, que es un universo muy reducido de borrachuzos a las tres de la madrugada, te acaba afectando en tu trabajo". Tras esta rotunda respuesta ha matizado que se refería a los comentarios "más negativos".

Tuitead a partir de las 11 a.m para que le parezcáis serios a Susana griso si no seréis carne de sus críticas pic.twitter.com/pR1UjuDk6t

Los tuiteros no se han tomado bien estas palabras y han recordado que Fran Rivera se ha fotografiado con la bandera franquista y ha defendido, en numerosas ocasiones, a Vox. Por su parte, Susanna Griso ha explicado que se refería "únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato".

Antes de que se me malinterprete, he dicho que en las redes sociales hay una minoría que actúa como borrachuzos a las tres de la madrugada. Me refiero únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato.

