¿Qué tal borrachuzos?

A mi que @susannagriso me llame borrachuzo, me da tanta preocupación como que en Gran Hermano se dude de la inteligencia de Albert Einstein....

¿Os acordáis de aquel contundente mensaje de los españoles en las urnas a la ultraderecha? Pues no ha servido para nada, ya es oficial.

Así es: volvemos a elecciones. ¿Qué cara se os queda amics?

Oooootra vez

No, en serio, ya se están pasando

A elecciones, con todas las consecuencias que conlleva

No vais a parar de repetir elecciones hasta que me toque mesa ¿verdad?

Algunas muy lamentables



Y lo que cuesta…

¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? A ver, en realidad no es tan complicado entenderlo

Las cortés se disolverán la próxima semana

La legislatura en la que la izquierda podría haber gobernado junta, a la mierda. Una vez más.

Imagínate, tener la posibilidad de gobernar para 47 millones de personas sin que la derecha tenga ninguna opción, y que la rechazas. Es que es muy fuerte. Es que Sánchez no tiene perdón, no lo tiene...

Yo sólo le pido a la vida que, esta vez, por favor, los medios no pongan a PSOE y UP juntos en los sondeos como si sumaran algo.

Y esperad porque igual no hemos tocado el techo del ridículo

No, Errejón, no lo hagas, porfa.

¡Malditos políticos, todos ellos!

El candidato más votado, Pedro Sánchez, no ha sido capaz de convencer al resto de que le votasen a cambio de nada.

Sánchez ha insistido en que lo intentó todo

En su partido están desolados

¿De verdad esperabais otra cosa?

— Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) September 17, 2019

Su estrategia para atraer a su “socio preferente”, Unidas Podemos, no acabó de cuajar

Sánchez: “Lo he intentado por todos los medios, pero me lo han hecho imposible.”

Les he prohibido las carteras importantes, he vetado a su candidato, les he dado sillones sin competencias, les he mandado papel mojado, he manipulado sus docs.... pero nada, seguían insistiendo!????

— EspaЯRoquí ???? / ???? ???????????? (@Esparroqui) September 17, 2019