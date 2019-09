“Cuando decían que en la época de Franco perseguía a los gays no era verdad. No persiguió nunca a ningún gay”. Son palabras del humorista Francisco Rodríguez, más conocido como Arévalo. Las pronunció el pasado lunes el programa Podríem fer-ho millor de la radio pública valenciana À Punt.

El humorista, conocido por su carrera humorística durante los años ochenta (especialmente sus chistes de “gangosos y mariquitas”) y cercano al partido ultraderechista Vox, hizo estas declaraciones mientras debatían sobre los límites del humor.

Arévalo justificó sus palabras, asegurando que conoció al artista Rafael Conde 'el Titi' “y no tuvo ningún problema”. Además aseguró que “el problema lo tenían los chaperos” y apuntó a que esto se debía a “la Ley de Vagos y Maleantes que no la puso Franco” sino “la república”.

Sus palabras han despertado las críticas, entre ellas las del portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, quién ha explicado en un hilo que las palabras de Arévalo no se corresponden con la realidad.

Ahir es va estrenar el programa @PodriemMillor en @apunt_media i l'entrevistat "Arévalo" va dir coses com, ATENCIÓ:

"Franco no persiguió nunca a ningún gay".

Malauradament cap dels contertulis va corregir una mentida tan òbvia com perillosa. Va FIL (1/8) pic.twitter.com/3AAu0IxgtC

— Fran Ferri (@franferri_) September 17, 2019