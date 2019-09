Bochornoso espectáculo el ofrecido esta mañana por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el portavoz municipal del partido ultraderechista Vox, Javier Ortega Smith. Los dos socios municipales se enzarzaron en una esperpéntica discusión ante las cámaras en el acto del minuto de silencio por el último crimen machista en Madrid y terminaron discutiendo “por cuál de los dos es menos feminista”, como han resumido en las redes. Convirtieron en una suerte mitin político lo que iba a ser un acto de respeto a las víctimas y de repulsa a los asesinos.

Todo comenzó cuando los de Vox se presentaron en el acto con una pancarta con el texto “La violencia no tiene género”, pese a que habían anunciado que no irían. El alcalde les afeó la pancarta pero acabó concediendo a los ultraderechistas que él no comparte “ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo”.

Un espectáculo que muchos han resumido con tuits y memes:

Es decir, que el PP estaba molesto porque llevaron otra pancarta, no por el insulto a la familia de la victima o los asesinatos. — Gala Romaní (@GalaRomani) September 19, 2019

Un hombre asesina a puñaladas a su ex mujer en presencia de sus hijas, dos niñas de 8 y 10 años. Se convoca un minuto de silencio. Y hacen esto. No tengo palabras. https://t.co/4crSjMI662 — Ana Ordaz (@AnaOrdaz_) September 19, 2019

Ortega Smith y Almeida discutiendo por cuál de los dos es menos feminista. pic.twitter.com/KLbWktUA6s — Aquel Coche (@Aquel_Coche) September 19, 2019

VOX ha montado hoy su espectáculo durante el minuto de silencio por una mujer asesinada. Cuando crees que ya no se puede ser más miserable, esta gente te da una lección. — gerardo tecé (@gerardotc) September 19, 2019

Si con esta sinvergüencería pretendían movilizar el voto lo han conseguido. El mío al menos https://t.co/M2hpTHPnjp — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) September 19, 2019

Para V0X la violencia no tiene género, tiene nacionalidad, nacionalidad extranjera para ser más precisos. https://t.co/aglBFiRgOF — ZASCA (@ZASC4) September 19, 2019

Ayer una mujer de 31 años fue cosida a puñaladas presuntamente por su pareja en Ciudad Lineal, Madrid. Este es el respeto que nuestros políticos le mostraban hoy. https://t.co/pqAsjUbMLd — Iñaki López (@_InakiLopez_) September 19, 2019

Solo por mandar a su casa a esta gentuza, merece la pena ir a votar.https://t.co/YFWh5zbQFH — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) September 19, 2019

Como convertir un minuto de silencio en un bochornoso insulto a una familia, a más de un millar de víctimas y a todas las mujeres de este país. No están capacitados para un cargo público. No tienen conciencia. https://t.co/CPgCvM69Br — Froda DelaComarca???? (@FrodaDC) September 19, 2019

Es obsceno presentarse así en un minuto de silencio por una mujer asesinada. Qué sinvergüenzas, no tenéis escrúpulos, no sois personas. Asco. https://t.co/Bhuya1P2Bt — Ana (@vianabanjo) September 19, 2019