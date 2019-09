¡¡¡Viernes!!!

Os lo contamos por si no lo sabéis: hay un montonazo de gente delante de la base estadounidense Area 51 porque quieren ver a los extraterrestres que aseguran que hay allí. En serio.

#Area51storm Cómo voy a llegar al área 51 /// Como me voy a regresar a casa pic.twitter.com/HSr0sjfYoV

Aquí en España no estamos mucho mejor. Ya estamos asumiendo que España va a haber más jornadas electorales que festivos

Y eso pese a los ímprobos esfuerzos de nuestro presidente en funciones por evitarlo

Ahora dice que quiere que los españoles digan "las cosas más claras"

Y, por supuesto, ya están todos los partidos en campaña.

Es una alegría que se repitan las elecciones. Hace meses que no sé nada de Venezuela.

Seguro que todos son responsables y sólo prometen y sugieren lo que van a poder cumplir

Ya conocemos incluso algún eslogan

Y nosotros en medio de todo, aguantando la tromba

La ultraderecha y la derecha, haciendo un mitin en el minuto de silencio por una asesinada por violencia de género. Básicamente hicieron como que discutían mientras se ponían de acuerdo, como siempre.

Los que afirman que la violencia no tiene género bien que luego sí se afanan en que tenga nacionalidad.

Ábalos, por su parte, ha salido diciendo que le han robado el voto. Os lo juro.

Abalos diciendo que siente que le han robado el voto cuando no han sido capaces de quitar el voto rogado me parece simplemente obsceno. Miles de españoles y españolas siguen sin poder votar y estos señores hacen pucheros.

Y Pedro Sánchez sigue con su elaborado discurso, pensado al milímetro por asesores expertos

—¡Que yo no he sido, seño! ¡La culpa es de todos menos yo! pic.twitter.com/eFhfuSRtfq

Ayer hizo una entrevista con Ferreras donde explicó cómo lo ve todo

—... y ahí iba yo por la autopista, circulando correctamente mientras todos los demás iban en dirección contraria dándome las largas, envidiosos hijos de puta que... oye ¿Te has dormido? —¿Eh? ¿Qué? ATENCIÓN AL PACTÓMETRO. pic.twitter.com/JpvJ31Mhf7

Allí aseguró que si hubiese tenido ministros de Podemos no habría podido dormir

—Con esta poción que te he preparado dormirás profundamente. pic.twitter.com/NhtAeZ9Igs

Pero… ¿Entonces? ¿No quedábamos en que sí que les habían ofrecido tres ministerios?

O sea, que Sánchez propuso algo en julio que no le habría dejado dormir por las noches. O lo propuso de mentira. O es mentira lo de que no le dejaría dormir. O todo él es mentira y es un muñeco.

No sé, hay algo que no cuadra en ese discurso...

No podría dormir con Podemos en el gobierno, pero la culpa de que no haya gobierno es de Podemos. Las dos cosas a la vez no puede ser, Pedro.

