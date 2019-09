De afirmar que "no es ningún problema" que Podemos entre en el Gobierno, a asegurar que con ministros de esta formación “no dormiría por la noche”: este el cambio de Pedro Sánchez en los últimos meses. La primera frase la dijo en abril de este mismo año. La segunda ayer, en una entrevista concedida a La Sexta, la primera desde que supimos que finalmente vamos a una repetición electoral.

Las redes sociales han reflejado las reacciones de una parte de la sociedad a estas palabras. Algunos se preguntan, ¿Si con ministros de Podemos no podría dormir, por qué les ofreció ministerios? ¿O no se los ofreció de verdad? Otros recuerdan la gente que no va a poder dormir con la actual reforma laboral o se preguntan si de verdad el presidente puede descansar bien sabiendo que la derecha y la ultraderecha podrían llegar al Gobierno.

Su frase se ha convertido en la comidilla de las redes, ha sido muy comentada en los medios y tiene pinta de que le va a acompañar en toda la campaña.

No podría dormir con Podemos en el gobierno, pero la culpa de que no haya gobierno es de Podemos. Las dos cosas a la vez no puede ser, Pedro. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) September 20, 2019

Sabes quién va a dormir mal como gobiernen los fascistas, Pedro? Pues un montón de gente. Pero tú a lo tuyo, que te ha quedado un relato bien bonito. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) September 20, 2019

Si hace falta repetir las elecciones 40 veces, se repiten. Lo importante es que Sánchez duerma bien. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) September 19, 2019

Ya, todo mal, pero ¿y lo descansado que se ha levantado Pedro Sánchez con elecciones pero sin UP en el gobierno? — Quique Peinado (@quiquepeinado) September 20, 2019

Sánchez podrá dormir bien ahora, después de haber jugado con la gente, paralizando el país durante meses y esgrimiendo las excusas más absurdas con el único fin de apartar a UP y contentar a CEOE, banca y eléctricas. Esperemos que el 10-N durmamos bien el resto.#FelizFinDeSemana — Gloria Elizo (@GloriaElizo) September 20, 2019

Vale que estamos jodidos, pero Pedro Sánchez duerme bien. Si no os conformáis con eso yo ya no sé. — Quique Peinado (@quiquepeinado) September 19, 2019

Toda la vida pensando que se trata de que los gobernantes no duerman por el bien de la ciudadanía. Y no. La cosa es que votemos para que ellos puedan dormir bien ???? https://t.co/709QAzmyg2 — Aitor Riveiro (@ikaitor) September 20, 2019

Sánchez no podría dormir tranquilo con un ministro Hacienda o de Economía (no sé que ha dicho) de Podemos. Cómo sobrevivió a Rodrigo Rato, Cristóbal Montoro, Solbes, Salgado, Dd Guindos #SanchezARV — Rosa María Artal (@rosamariaartal) September 19, 2019

Del “no me dejaban los poderes fácticos pactar con Podemos”a esto. Política líquida. https://t.co/C5TFftUCbd — Antonio de la torre (@atorrem) September 19, 2019

Contra el insomnio siempre puede contar los diputados que le faltan... https://t.co/Nhrcna6dD1 — Begotxu (@BegotxuBoo) September 19, 2019

Pedro Sánchez, octubre de 2016: "No supe entender qué era Podemos. Me equivoqué". Pedro Sánchez, septiembre de 2019: "No dormiría tranquilo con Unidas Podemos en el Gobierno". Qué cosas. #SánchezARV — Josué Coello (@josue_coello) September 19, 2019

La frase de Sánchez sobre si Podemos estuviera en el gobierno “no podría dormir por las noches” va a acompañarle toda la campaña. TODA.#SanchezARV — Ana Pastor (@_anapastor_) September 19, 2019

Pedro Sánchez aprobó en tres Asambleas la mayor emisión de preferentes de Caja Madrid. Estuvo en la reunión entre PP y PSOE que cerró la reforma del artículo 135 de la Constitución. Me pregunto si aquellas noches pudo dormir. https://t.co/onpkvMoR7r — Álvaro en Diferido (@AlvEnDiferido) September 19, 2019

El Presidente del Círculo de Empresarios: "Nosotros si vamos a dormir tranquilos sin Podemos en el gobierno"

Queda claro para quien trabaja Pedro Sánchez.. pic.twitter.com/rCmJEEkXz2 — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) September 20, 2019

Pedro Sánchez:

1. Primera medida como Presidente: Cambiar el colchón de la Moncloa.

2. No pacta con Unidas Podemos porque "no podría dormir".

3. Ahora lo entiendo:???? pic.twitter.com/WkZhNypAP0 — Dios (@diostuitero) September 20, 2019

Hablando de no poder dormir por la noche me estoy acordando de mi vecina Vanesa, que limpia oficinas siete horas al día, la tienen dada de alta tres y, gracias a la reforma laboral que Pedro Sánchez no quiere derogar, cobra 600 euros al mes porque le pagan la hora a 3 euros. — Raúl Solís (@RaulSolisEU) September 19, 2019

Pedro Sánchez necesita a Ministros como estos para dormir tranquilo. Los de Unidas Podemos no le valen porque NUNCA harían cosas así, NUNCA serán cómplices de sus incumplimientos sistemáticos. #SánchezARV pic.twitter.com/PdikP3791q — EspaЯRoquí ???? / ???? ???????????? (@Esparroqui) September 19, 2019

O sea, que Sánchez propuso algo en julio que no le habría dejado dormir por las noches. O lo propuso de mentira. O es mentira lo de que no le dejaría dormir. O todo él es mentira y es un muñeco. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) September 19, 2019

Lo de no dormir y lo del 95% de los españoles lo dijo Pedro Sánchez dos veces en la entrevista. Así que es argumentario de partido. Con lo que ya se sabe lo que hay a partir del 11N. — Quique Peinado (@quiquepeinado) September 20, 2019