Internet ha sido muy crítico con JPelirrojo, youtuber con más de un millón de suscriptores en su canal. Todo se debe a una serie de charlas, cursos y masterclass que el joven ha ofrecido a sus seguidores. El precio alcanza hasta los 3.000 euros.

Venta de humo al por mayor. "Fundador y director del Master VOY A POR ELLO ™". Surrealista. La carita de cemento. @JPelirrojo pic.twitter.com/fM08k7dkGC — Lildami (@Lildamiboi) September 18, 2019

Las charlas motivaciones suelen estar bajo la lupa por miedo a que sean timos, estén llenos de ambigüedades y en realidad sean vendedores de humo. ¿Qué ha pasado con JPelirrojo? La tuitera Gossip lo explica en cuatro tuits.

¿Por qué no se está hablando del timo que ha preparado Jpelirrojo? Me acabo de enterar y estoy FLIPANDO. — Gossip (@gossipkonigin) September 8, 2019

Parece ser que preparó un curso gratuito de 7 días por WA para aprender a lograr objetivos/ser mejor persona. Con la gente que se apuntó hizo varios grupos de WA de +250 personas (dando así los telf. a todo quisqui). Cada noche mandaba un audio o video explicando "la lección" + — Gossip (@gossipkonigin) September 8, 2019

Y ponía deberes (meditar, explicar anécdotas personales etc.) Al 8º preparó una masterclass para los 200 primeros que COMPRARAN el acceso por 1€. Esa clase era una videollamada con el resto de gente en la que repetía las mismas ideas y al final te vendía "UN MASTER" para 30p + — Gossip (@gossipkonigin) September 8, 2019

el master DE 1000€ era sobre objetivos, sueños... y parece ser que ya había ido soltando perlas como: "la gente tiene titulitis, no busca la formación" (porque obviamente esto no es un titulo oficial), "si no inviertes en formación, te autolimitas" (para que te sientas mal) + — Gossip (@gossipkonigin) September 8, 2019

Y los que decían que no podían pagarlo y tal, les insultaba. También dijo que el master eran 3900€, pero que hacia un descuento por haber completado "el reto". En los grupos de WA se lió parda y el tío se salió de ellos :____ VAMOS, UN TIMO COMO UNA CATEDRAL. — Gossip (@gossipkonigin) September 8, 2019

Las críticas se cuentan por miles, entre los que se han sumado personalidades del mundillo como Loulogio, que hizo un hilo en contra del mensaje de que estudiar no es necesario.

A ver, que hay un personaje de los internetes que está como muy enfocado en dar el mensaje de que estudiar es de mediocres, y que si tienes esa inquietud de superación personal debes salir del " rebaño del sistema " — isaac sanchez (@Loulogio_Pi) September 13, 2019

Esto no me pondría demasiado nervioso a priori. Desde el punto de vista de un adulto, lo lees, suspiras, piensas " Qué gilipollez" y sigues con tu vida real.

Pero es que habrá niños o personas en situación de debilidad emocional o frustración vital que puedan darle crédito. — isaac sanchez (@Loulogio_Pi) September 13, 2019

Yo dejé los estudios tras la ESO. Me encontré con que mi sueño de ser dibujante se tornó en trabajar en fábricas a cual más dura/peligrosa.

Recuerdo con cariño una fábrica de puertas de hierro con la que me jugaba quemaduras al día .

No tenía preparación. — isaac sanchez (@Loulogio_Pi) September 13, 2019

Tuve la suerte de poder reengancharme y estudiar artes, formarme y, poco a poco, vivir de lo mío.

Antes de ser Loulogio trabajé de profesor, publiqué cómics, ilustré cuentos infantiles, etc etc. Con sacrificio y estudio, me iba labrando el camino que deseé. — isaac sanchez (@Loulogio_Pi) September 13, 2019

Tuve la suerte de poder reengancharme y estudiar artes, formarme y, poco a poco, vivir de lo mío.

Antes de ser Loulogio trabajé de profesor, publiqué cómics, ilustré cuentos infantiles, etc etc. Con sacrificio y estudio, me iba labrando el camino que deseé. — isaac sanchez (@Loulogio_Pi) September 13, 2019

Sin preparación, ni todo lo que gira alrededor de ello ( No todo son los libros) hubiera seguido siendo cargacamiones. La misma persona, el mismo " talento". Desperdiciado, por estupidez y ego.

Y ahora viene lo más irónico. — isaac sanchez (@Loulogio_Pi) September 13, 2019

Esta persona que aboga por perseguir tus sueños y que le jodan a los estudios, no ha triunfado en lo suyo precisamente porque jamás se ha formado adecuadamente.

Son palpables sus carencias de fundamentos musicales y literarios, básicos si la letra es la columna de tu estilo. — isaac sanchez (@Loulogio_Pi) September 13, 2019

Así como la falta de cultura general y de crecimiento, madurez, que no te llegan en la ducha gritando " Hoy me como el mundo "

En cualquier arte tienes que tener algo que decir, pero para eso, debes llenarte de algo.

No solo de chorradas de autoayuda barata.

Mediocre. — isaac sanchez (@Loulogio_Pi) September 13, 2019

El mismo JPelirrojo publicó tuits aclaratorios para intentar acallar las críticas.

A ver, para todos aquellos a los que les han vendido la moto de que estoy en contra de que la gente estudie, WTF?! ¿Tenéis tan poca personalidad que os creéis todo lo que dicen canales de salseo? Os lo explico en mis stories de insta, que twitter para explicar... No es el medio — JPelirrojo (@JPelirrojo) September 13, 2019



Otro youtuber, Javier Oliveira, ha tenido acceso a las conversaciones que se llevaron a cabo en esos grupos de whatssap organizados por JPelirrojo, y cuenta algunos de los mensajes motivadores.

Este es uno de los vídeos de JPelirrojo en los que explica su objetivo.