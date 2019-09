El Tribunal Supremo ha decidido este martes rechazar el recurso de los familiares del dictador Francisco Franco contra la decisión del Gobierno de exhumar sus restos del Valle de los Caídos. Las reacciones a una decisión histórica no se han hecho esperar y, mientras los líderes de PSOE y Unidas Podemos la han aplaudido, los de Ciudadanos y Vox han optado por criticar al Gobierno, mientras Pablo Casado ha optado por hacer mutis por el foro.

Una de las reacciones que más opiniones ha suscitado ha sido la de Albert Rivera, un político supuestamente liberal que no está a favor de quitar los restos de un dictador de un mausoleo donde la ultraderecha suele peregrinar para exaltarle con símbolos fascistas.

En lugar de eso, Rivera ha aprovechado para criticar al Gobierno, asegurando que “la dictadura de Franco acabó hace 44 años” y que “Sánchez lleva un año jugando con sus huesos para dividirnos en rojos y azules”.

Estas son algunas respuestas recibidas por el líder de Ciudadanos:

No Sr.@Albert_Rivera. No se trata de jugar con huesos ni dividir rojos y azules. Se trata de reparación y justicia democrática. Me decepciona como "liberal" que no haya estado al frente de la exhumación del dictador que tanto daño hizo a España. Sin pasado no hay futuro...

— Gorka Landaburu (@G_landaburu) September 24, 2019