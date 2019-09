Buenos días. ¡Vamos a por el martes!

Empezamos con una noticia de alcance: Alfred se retira de la música temporalmente

Y una pregunta: ¿vosotros usáis mucho WhatsApp?

Albert Rivera sí. Bueno, o al menos usaba. El líder de Ciudadanos ha denunciado que su cuenta en WhatsApp ha sido ‘hackeada'

Según los medios lo que le han hecho a Rivera es un caso de ‘phising’. Vamos, que le han pedido la contraseña en un mensaje y él la ha dado. De primero de internet

Recordemos algunos básicos contra los ’hackers’, niños: no deis vuestra contraseña a nadie y no pongáis “12345” como contraseña.

Este es el nivel

¡Mucho cuidado no os vayan a hackear!

Y seguimos en la carrera hacia las elecciones

Además ahora con una nueva sorpresita

Las bases de Más Madrid, el partido de Carmena y Errejón deciden presentarse el 10-N

Aún no se ha confirmado quién será el número uno por Madrid, pero alguna pista hay

Me la juego. Si Errejón no es el candidato me comprometo a escuchar mil veces toda la discografía de Muse a partir del "Origin of Symetry". https://t.co/1RpXzc6hpS

— Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) September 22, 2019