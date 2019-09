Casi cualquiera que tenga gato ha vivido ese momento en el que se coloca encima de la mesa o se mete en rincones muy pequeños en los que parece que la incomodidad no puede ser mayor. Esto ocurre porque los gatos tienen una tendencia natural a tumbarse en superficies delimitadas (camas, cajas…). Además la tentación de colocarse en estos lugares es mayor si se encuentran justo en el centro de atención del dueño.

Una tuitera ha recogido un hilo en el que acumula varias fotos de gatos colocados encima de superficies de cristal y en los que, en muchas ocasiones, se puede observar la gran flexibilidad que tienen. Esto se debe a que los gatos tienen 53 vértebras, mientras que los humanos tienen 33.

Muchos usuarios han compartido las fotos de sus gatos sobre muebles de cristal.

se me permitem colaborar c a thread........ minha gatinha fazendo coração no vidro pic.twitter.com/DU1KGSlZ3c

— rafinha (@rafasanchesbx) September 21, 2019