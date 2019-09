Greta Thunberg y el ingrato viaje que le ha llevado a ser un icono mundial con 16 años

Con tan sólo 16 años, Greta Thunberg se ha convertido en una de las voces más importantes en la lucha contra la crisis climática. Desde hace poco más de un año, sus discursos han vuelto mundialmente conocidos y ya cuenta con millones de seguidores en redes. Precisamente por ello Thunberg se ha convertido en el foco de todas las miradas, generando todo tipo de opiniones. A día de hoy ya tiene un espacio en la Organización de Naciones Unidas rodeada de grandes líderes como Angela Merkel, Emmanuel Macron y Boris Johnson, pero para conocer su historia como activista tenemos que remontarnos a agosto de 2018.

Thunberg, que entonces estaba en noveno grado, decidió hacer huelga durante las elecciones generales de Suecia de 2018. Su demanda era que el gobierno sueco redujera las emisiones de carbono en base a lo establecido en el Acuerdo de París y comenzó a protestar sentándose en las afueras del Riksdag todos los días durante la jornada escolar, con un cartel que decía Skolstrejk för klimatet (‘huelga escolar por el clima’).

Tras las elecciones generales, Greta continuó protestando cada viernes, lo que llamó la atención a nivel internacional y muchos jóvenes comenzaron a participar en huelgas estudiantiles.

Desde entonces, la joven activista ha participado en grandes eventos muy reconocidos a nivel mundial.

El 24 de noviembre de 2018 ofreció una charla enTEDx Estocolmo en la que habló sobre cómo el Asperger le ha llevado a no aceptar medias tintas y ha exigir al gobierno y la ciudadanía que actúen ante la crisis climática: "No lo entiendo, porque si las emisiones tienen que parar, entonces debemos parar las emisiones. Para mí eso es blanco o negro".

A few days before I went to Katowice and #cop24 I made a TEDx talk in Stockholm. Here it is! https://t.co/UBVc2roHMz #ClimateStrike #SchoolStrike4Climate #FridaysForFuture pic.twitter.com/r4zg7hRxHG

My TEDx talk has turned into a real TED talk:) Thank you everyone for sharing! https://t.co/27EDRG6pck

Dos semanas después ofreció un discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) que se estaba celebrando en Polonia. Se podría decir que aquel discurso fue EL DISCURSO DE GRETA THUNBERG por el que su voz, su historia y sus objetivos se hicieron mundialmente conocidos.

”You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to your children.”

Here’s my full speech in front of the UN plenary at #COP24 .https://t.co/f0gxp0h3i2#ClimateStrike #FridaysForFuture #SchoolStrike4Climate #ClimateJustice pic.twitter.com/aDhqNrlSIp

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2018