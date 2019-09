La decisión de este martes del Tribunal Supremo, avalando la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos ha servido, entre otras cosas, para definir a mucha gente. Tras conocerse la noticia, vimos la reacción del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, criticando al presidente Gobierno por “dividirnos en rojos y azules”.

Menos sorpresa aún produjo la del líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal. A través de su cuenta de Twitter publicó dos mensajes hablando del asunto y asegurando que “sólo Vox se opondrá frontalmente”. Además comenzó uno de los tuits con una frase que ha sido muy comentada en las redes sociales: “Nos da igual que sea legal o no la intención del Gobierno de profanar tumbas contra el deseo de las familias”.

Nos da igual que sea legal o no la intención del gobierno de profanar tumbas contra el deseo de las familias. Estaremos siempre en contra de desenterrar muertos y odios del pasado. Miramos al futuro. Porque amamos a España y deseamos la convivencia entre los españoles.

Ese “nos da igual que sea legal o no” se ha convertido en una metáfora que “define” para muchos tuiteros la ideología del partido ultra. Incluso algunos han considerado que “sería un buen lema de campaña para Vox”.

"Nos da igual que sea legal o no" sería un buen lema de campaña para boxx.

SI TANTO TE GUSTA FRANCO POR QUE NO LO METES EN TU CASA

1 d'octubre: "atentado contra la Constitución, golpe de estado" Migració de refugiats: "inmigración ilegal" Exhumació de Franco: "Nos da igual que sea legal o no..." https://t.co/QsPC9hRLxr

«Nos da igual que sea legal o no.» Yo lo usaría de lema electoral para la campaña que nos viene. Vale para todo: oponerse a la exhumación de Franco, pedir datos protegidos o hacerte un casoplón de 3 millones de €, no terminar de pagarlo y vivir en él sin licencia. https://t.co/6MzEeQcyUi

Atención a la frase "nos da igual que sea legal o no", al final se destapan ellos solitos. https://t.co/lTW1LpY3A9

Nos da igual que sea legal o no, a los inmigrantes en peligro se les rescata https://t.co/5F9nj1Mk9Z

"Nos da igual que sea legal o no"... "Miramos al futuro" pic.twitter.com/CyaxkDmksi

"nos da igual que sea legal o no" bueno creo que esto deja bastante claras las intenciones y la ideología de v????x https://t.co/qyTcMuTbKl

"Nos da igual que sea legal o no" Luego no vengas como "Paladín de la Democracia, la Constitución y la Unidad". Has quedado.... pic.twitter.com/2csnQaVogi

— Juan Antonio Campos (@JuanAnt321) September 24, 2019