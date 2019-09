“Pues todavía no hemos desarrollado el programa”. Es la (no) respuesta de Rita Maestre cuando le preguntan por una propuesta programática de Más País que sea diferente a las de Unidas Podemos, unos segundos después de haber asegurado que “lo que la gente quiere son propuestas políticas claras”. Sucedió unas horas antes de la presentación de la nueva formación de Íñigo Errejón para las elecciones del 10-N.

El momento tuvo lugar durante en una entrevista este miércoles en el programa Todo es Mentira, la primera tras el salto de Errejón a la política nacional. El vídeo ha sido muy compartido y comentado en las redes sociales.

En el vídeo completo puede verse cómo Maestre asegura: “Creemos que lo que la gente quiere son liderazgos claros, son propuestas políticas claras y garantías de que después de las elecciones no nos vamos a ver envueltos otra vez en este bucle de los no acuerdos y, por lo tanto, para eso van a servir nuestros votos”.

Unos segundos más adelante, la presentadora, Marta Flitch, le lanza la pregunta: “Dígame una propuesta programática diferente a la de Unidas Podemos”. La respuesta completa de Maestre es: “Pues todavía no hemos desarrollado el programa. Lo que sí tengo claro y no me hace falta ni siquiera mirar los programas porque lo conozco de cerca es que el proyecto de Más Madrid en el Estado va a ser lo que hicimos durante cuatro años bajo el gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, que es luchar contra la emergencia climática, que es luchar por la igualdad de los hombres y de las mujeres y que es poner en el centro los derechos sociales”.

Estos son algunos de los comentarios en Twitter:

Maaaaaaadre mía el ridi. https://t.co/qVbpz01zs0 — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) September 25, 2019

—La gente quiere propuestas programáticas claras... —Dígame una propuesta programática —Aún no tenemos programa. pic.twitter.com/iBEMF00LHq — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) September 25, 2019

Presencia y mercadotecnia, lo más parecido a Ciudadanos que puedas encontrar. — Ignacio Herrero (@nachoherrero78) September 25, 2019

Si es un partido horizontal, obviamente no va a tener propuestas definidas sin haberse constituido. La crítica es propia de gente acostumbrada a aclamar a los líderes — David (@dagalast) September 25, 2019