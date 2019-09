Vaya semanita llevamos… Primero con lo de los CDR

-Eres de los CDR? -No -Y este paquete explosivo? pic.twitter.com/4bJCE8TM2H

Después lo de Franco, que hay una buena liada y aún está por ver incluso si de verdad sale y dónde lo llevan

Si lloras por lo que cuesta sacar a Franco, las lágrimas no te dejarán ver lo que te cuesta mantener a Felipe VI en la Zarzuela.

Que no se lleven a Franco al chalet de Espinosa de los Monteros que de allí lo van a tener que sacar otra vez.

No, porque ahora la familia dice que hay que respetar los Derechos Humanos

Y ahora lo del nuevo partido

Este miércoles fue anunciado la nueva formación con la que Más Madrid concurrirá a las elecciones del 10-N. ¡Otro partido de izquierdas!

El candidato será, como se esperaba Íñigo Errejón

Había dudas de cuál sería el nombre. Al final ha sido Más País.

Más país. Como si no estuviéramos hasta la polla del país.

No me imagino a nadie que no sea del PP o Ciudadanos votando en Bilbao, por ejemplo, a algo llamado «Más País».

— Mauro Entrialgo (@Tyrexito) September 25, 2019