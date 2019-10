"Hay más particulas de plástico en el mar que estrellas en la vía láctea. Somos una enfermedad que está infectando al planeta”. El épico discurso del actor hawaiano Jason Momoa

El biólogo marino Davis Scheel grabó a su curiosa mascota, un cefalópodo, mientras dormía, o quizás soñaba, y cambiaba de color. La escena pertenece al documental ‘Octopus: Making Contact’ de la PBS.

El jurado acababa de condenar a la exagente de policía de Dallas Amber Guyger a 10 años de prisión, por matar a su vecino negro de 26 años. Supuestamente creyó que estaba en su casa pero se equivocó de apartamento. Durante el juicio, un hermano de la víctima le ofreció su perdón y le dio un abrazo.

El actor y escritor dio su opinión sobre el cambio climático en el programa Espejo Público.

El vídeo de un hombre reanimando a un cachorro de su perra que había nacido muerto impacta nada más empezar a verlo. Con paciencia, un masaje cardíaco y el boca a boca consigue devolverlo a la vida.

¡Para que luego digan que los animales no tienen buen gusto! En este vídeo ofrecen a varios gatos elegir su collar favorito entre nueve colores y cada uno escoge su collar favorito.

Let my foster kitty’s pick out the color collar they wanted so I can tell them apart pic.twitter.com/b0oomAR33Z

