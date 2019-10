Siguen las protestas en Ecuador, mientras que el presidente del país, Lenín Moreno, ha trasladado la sede del Gobierno a la localidad de Guayaquil por el recrudecimiento de las revueltas, según ha informado Telesur.

Las protestas comenzaron por el anuncio el pasado 2 de octubre de una agresiva política de recortes sociales que se ha conocido con el nombre de ‘paquetazo’. Entre ellos destaca la eliminación de los subsidios a los combustibles, como consecuencia del acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También se anuncio la reducción de los salarios de contratos temporales en el sector público hasta un 20% y los días de vacaciones a 15.

Los disturbios y protestas han dejado hasta el momento un muerto y 477 detenidos y Moreno ha declarado el estado de Excepción por el que se restringen algunos derechos y libertades fundamentales. Mientras, los ciudadanos se quejan de la manipulación de los medios de comunicación del país.

Durante los últimos días ha circulado por las redes sociales un vídeo en el que se ve cómo una reportera corta constantemente la palabra a un ciudadano al que entrevista. Al final acaba por interrumpir la entrevista al ver que no respondía lo que ella quería.

El entrevistado comienza a argumentar que “cuando hay caos social hay delincuencia” y opina que ese caos está causado por las “medidas antipopulares” pero la periodista no le deja continuar. Todo puede verse porque otro cámara está grabando la escena.

Cuando ya le ha cortado dos veces, él pregunta a la reportera si trabaja en "los medios públicos" y ésta da la entrevista por terminada con mala cara. El hombre sigue argumentando de fondo: “Sabemos que tienen consignas específicas y que no hay manera de hacer escuchar la voz del pueblo. Están cortados por el poder”. Y termina con una frase lapidaria: “Qué pena por ustedes, deberían buscar algún otro trabajo decente”. Varios usuarios de las redes han buscado el nombre de la reportera, cuya cuenta en Twitter ha cerrado.

El vídeo ha sido compartido por el propio expresidente ecuatoriano Rafael Correa, criticando la "vergüenza" de periodismo:

