Venían a “regenerar” el "proyecto común", no iban a utilizar “los métodos de la vieja política” y decían que España no se merecía un debate “en el barro” y “el insulto”.

Unos años después, el legado en cuanto a formas de Ciudadanos es comprobable por cualquiera con un buscador de internet. “Banda”, “troll de mierda”, “basura”, “lameculos” o “traidor” están entre el léxico utilizado por algunos de los miembros más destacados de Ciudadanos, por no hablar de su afición a utilizar palabras como "golpistas" y otras. Marcos de Quinto y Juan Carlos Girauta se llevan la palma (como hemos visto este lunes), pero el tono y las palabras del propio Albert Rivera o de Inés Arrimadas también han dado mucho que hablar. Los receptores de tales exabrutos, desde el presidente del Gobierno a rivales políticos, periodistas o ciudadanos críticos en las redes sociales:

Estos son algunos ejemplos del lenguaje y el tono de algunos representantes de Ciudadanos:

Marcos de Quinto: “Fascista”, ”troll de mierda”, “pedazo de cretino”, “miserable”, “basura”, “gentuza”...

Son algunos de los epítetos que el diputado millonario de Ciudadanos, Marcos de Quinto, ha desplegado en las redes sociales. Algunos de ellos los utilizó para responder a los que le afearon que llamara “bien comidos pasajeros” a los migrantes rescatados por el Open Arms este verano. Tras las críticas borró algunos de esos tuits. El exvicepresidente de The Coca Cola Company también protagonizó una sonora discusión con Ignasi Guardans (político y exmilitante de Convergencia Democrática de Cataluña) al que llamó “gentuza”.

Me siento avergonzada de que un representante público se dirija en estos términos contra cualquier ciudadano. No soy de bloquear, sencillamente dejaré de seguirte por levantar calumnias contra mi marido. pic.twitter.com/SpoHR62uU3 — Keka Sánchez (@kekasanchez) August 17, 2019

Juan Carlos Girauta: “Lameculos”, “ladrones pijos”, “gentuza separata”, “fracasada”, “acabaréis mal”...

No, no es El Yoyas ni el macarra de tu barrio, es el diputado de Cs Juan Carlos Girauta, (anteriormente en el PP y anteriormente en el PSOE) ya conocido en Twitter por sus formas, digamos no muy propias de un cargo público. Le hemos visto tuitear como si estuviese en una discusión de discoteca, protagonizar salidas de tono en el propio Congreso de los Diputados, derrochando hostilidad contra Podemos (“¿Qué pasa? ¿Algún problema?") y también llamando “fracasada” a la actriz Anabel Alonso. Esta semana, el objeto de sus exabrutos ha sido el PSC, partido al que ha calificado de estar formado por “lameculos paniaguados”, “ladrones pijos”, “traidores”, “acomplejados” e “inmorales”. Todo ello en un sólo tuit.

El PSC ha decepcionado hoy a muchos. A mí ya no podía: lo abandoné hace 33 años sabiendo lo que era: un partido de lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos. Traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas dedicados a servirle a Pujol la cabeza del área metropolitana. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) October 7, 2019

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso. EL PORTAVOZ. pic.twitter.com/9fabyWlqYY — Manuel Burque (@manuelburque) May 6, 2018

Albert Rivera: "La banda de Sánchez”

Curiosamente ahora la veleta ha vuelto a girar y Albert Rivera se vuelve a abrir a pactar con el PSOE para después del 10N, pero si revisamos la hemeroteca podemos ver todas las veces que ha calificado de banda al partido de Pedro Sánchez. “Son ustedes una banda”, “la banda de Sánchez”, etc.

Albert Rivera emborracha a las redes: "Chupito cada vez que Rivera diga 'Plan Sánchez' o 'banda'"https://t.co/Nto39ibAT9 pic.twitter.com/GM6jAGGhq3 — Tremending (@Tremending) July 25, 2019

Inés Arrimadas: "Fascistas", "chaval"...

Acudieron a la Manifestación del Orgullo sin ser invitados por los organizadores, tras pactar con la ultraderecha en Madrid, con un cartel propio y se pudo ver cómo la propia Arrimadas se encaró y señaló a varios de los asistentes. Pese a que en todas las fotos se le ve reír y gritar a más no poder acabó criticando a “los fascistas” que les intentaron echar.

????️‍???? Son intolerables las agresiones de radicales durante el #OrgulloMadrid2019

???? @InesArrimadas "Cs ha nacido para defender la libertad en los lugares más difíciles; los fascistas que nos han intentado echar hoy no se saldrán con la suya" #NoNosCallarán #AlOrgulloVamos pic.twitter.com/WRASqfTsVw — Ciudadanos ???????????????? (@CiudadanosCs) July 6, 2019

La actitud de Arrimadas durante toda la manifestación fue chulesca, provocadora, llegando incluso a enfrentarse verbalmente con los asistentes. No había visto a ningún político comportarse así nunca, ni a Rafael Hernando en sus 'mejores' tiempos #ArrimadasDimision pic.twitter.com/5c955E4htX — Adolfo Lujan (@Popicinio) July 9, 2019

Muy comentados también, sus gestos en el Congreso de los Diputados y en debates como cuando espetó a Rufián: “Soy mucho más moderada que tú desde que nací, chaval”.