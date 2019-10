Un ludópata en rehabilitación critica la negativa de las derechas para frenar las casas de apuestas en Andalucía

El pasado miércoles conocíamos la noticia de que el Parlamento andaluz rechazaba, con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para limitar las salas de juegos y apuestas y prevenir así el juego que está afectando a muchos jóvenes. La iniciativa sí tuvo el respaldo de Adelante Andalucía.

Uno de los puntos más importantes de la proposición de ley consistía en la prohibición de otorgar autorizaciones para instalar establecimientos de juego a menor distancia de 500 metros de colegios públicos o privados, parques infantiles, lugares de ocio juvenil, polideportivos o estadios deportivos.

Ante la noticia, el tuitero Alejandro Torre ha explicado que él es un jugador en rehabilitación y este tipo de locales arruinan la vida de las familias.

Tengo 22 años, soy jugador en rehabilitación, ni me escondo, ni me avergüenzo. El juego no solo me robo dinero, me robo el alma. Me hizo contraer una deuda que no se puede saldar con dinero, los besos que te debo, mamá. Abro Hilo @NoApuestes @LudopataR

