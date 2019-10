¡Ya es viernes!

Esta semana hemos conocido a nuevos premios Nobel. Para empezar el de Literatura, que ha ido para Olga Tokarczuk y Peter Handke.

Yo también soy Murakami, parece que sí, pero luego nunca. — BING (@Palasrrisas) October 10, 2019

Soy al amor lo que Murakami al Nobel. — Paula (@pppua) October 10, 2019

Yo entiendo a Murakami porque una vez creía que me había tocado un reintegro pero luego nada. — Olalá de fua (@olaladefua) October 10, 2019

El de la Paz ha sido concedido a Abiy Ahmed, primer ministro etíope.

Otro año que se le escapa el Nobel de la Paz a Girauta. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) October 11, 2019

Bueno, pues va a acabar la semana y la momia de Franco no se ha movido.

El Gobierno exhumará primero a Primo de Rivera «para practicar»: https://t.co/gzacEdAa0a pic.twitter.com/iJFD3PmLuO — El Mundo Today (@elmundotoday) October 10, 2019

Dicen que quizá salga volando, pero aún nada

Los Simpson ya predijeron el traslado de Franco por aire. pic.twitter.com/L08AMvmgAJ — The Raven (@the_raven77) October 9, 2019

El prior dice que no le moverán y que sólo permitirá que entren si le llama el Papa

- ¿Prior? Al habla el Papa Francisco. Le ordeno que permita la exhumación.

- Usted no es el Santo Padre, él es argent...

- PERO DEJÁLO SHAAA PELOTUDOOO, TOBOGÁN DE PIOJOS, CEMENTERIO DE SENTENCIAS, PARÁTE SHAAA, LA REQUETECONTRAMADREQUET...

*pi-pi-pi

- ¿ALÓ? pic.twitter.com/A4RWHcoGWY — Aquel Coche (@Aquel_Coche) October 11, 2019

- ¿El Valle de los Caídos? Si, le decís al prior de mi parte que deje de hacer boludeces, carajo. pic.twitter.com/qWwQ7cuSQq — unmundolibre (@unmundolibre) October 11, 2019

Así que el Prior cree que puede cerrar la puerta a la autoridad en un edificio que pertenece al Patrimonio Nacional? — Javier Bilbao (@jabibilbao) October 11, 2019

Veremos qué sucede con todo eso

Ahora hay que ver qué se hace con la tumba de Franco. Yo la llenaba de agua para que hiciese de embalse, a modo de tributo, y como hidromasaje para los pies del prior. — Kim Jong-un (@norcoreano) October 10, 2019

Ojo, que aún puede depararnos alguna sorpresa

Ojalá que saquen a Franco y tenga el culo blanco — Pablo Machuca (@ochinabos) October 11, 2019

Cuando abran el féretro de Franco. https://t.co/tHaM1mBbRB — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) October 11, 2019

Hablando del Franquismo, este jueves fue a divertirse a El Hormiguerooo… ¡El político de ultraderecha al que felicitó el exlíder del Ku Klux Klan! ¡Un fuerte aplauso para él!

El meme que hice para el @eljueves hace unos años hoy está más vivo que nunca :') pic.twitter.com/w8Xni8VnUQ — DoLOLs Boatella (@DolorsBoatella) October 11, 2019

"Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero: ¡El prior del Valle de los Caidos!" — Riau (@xaviconde) October 10, 2019

Abascal dirigiéndose al público de El Hormiguero.#AbascalEH pic.twitter.com/EODnjIke2d — The Raven (@the_raven77) October 10, 2019

Todo preparado para la visita de Santiago Abascal a "El Hormiguero". pic.twitter.com/Eebu9FZVL0 — unmundolibre (@unmundolibre) October 10, 2019

¡Hoy ha venido a divertirse al Hormiguero Santiago Abascal!

¡Qué salgan Francas y Fachancas!#SantiagoAbascalEH pic.twitter.com/QD4vnjVZ1E — Javier Durán (@tortondo) October 10, 2019

Así, es Santiago Abascal, el líder de Vox, estuvo ayer en el programa de Pabo Motos

Muy apropiado el inicio de El Hormiguero con la visita de Abascal.

(Gracias a la colaboración de @noabraspaz y el apoyo moral de @Manuel_de_BCN) pic.twitter.com/pQtD4Yp5xK — Javier Durán (@tortondo) October 10, 2019

Yo sólo espero que Franco cuando salga también vaya a El Hormiguero. — Dios (@diostuitero) October 10, 2019

La verdad es que no vi la entrevista de Pablo Motos a Abascal por dos motivos:

No soporto a Santiago Abascal.

No soporto a Pablo Motos. — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) October 11, 2019

—Hoy viene a divertirse a El Hormiguero... ¡Santiago Abascal!

—Buenas noches nos de Dios y la Virgen del Loreto.

—Esto se va a hacer largo de cojones...

—¡Calla, bestia pelirroja¡ — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) October 10, 2019

Tenemos fotos del momento

Bigote y brazo en alto, no sé qué os sorprende. pic.twitter.com/AncGOTdgTQ — Kim Jong-un (@norcoreano) October 10, 2019

Ayer en Twiter pidieron el boicot al programa pero salió regular. Hay gente que aún no ha oído hablar del efecto Streisand

No hay mejor promoción que un boicot. Yo le hice uno a la manzana ???? y no tardástéis ni un minuto en comerla. https://t.co/iJpBqOxMtv — Dios (@diostuitero) October 11, 2019

El ser humano es así, incapaz de apartar la mirada de un accidente aunque sea desagradable, le puede el morbo. pic.twitter.com/6n6hiit5Cy — laquintacolumna (@laquintacolumna) October 11, 2019

A ver, también es verdad que siempre es lo más visto y que las entrevistas que han superado en audiencia a la de este jueves fueron las de Isabel Pantoja y Bertín Osborne

Cada día es lo mas visto aunque lleven a una fotocopiadora — Isaac Corrales ???? (@isaacfcorrales) October 11, 2019

Hoy he descubierto que llevo trece años haciendo #BoicotElHormiguero. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) October 10, 2019

El Hormiguero con Abascal es el tercer programa con más audiencia de su historia. El primero fue el de Isabel Pantoja. El segundo, el de Bertín Osborne. Quicir: en Twitter le dices a gente lo que tiene que ver, pero en casa tu madre, tu padre y tu cuñao no te hacen ni caso. — Serthand (@Serthand) October 11, 2019

La visita suscitó un montón de opiniones, desde los que pedían el boicot, hasta los que decían que también es libertad de expresión ver a un político ultra divetirse. La división, siempre el motor de Twitter

Revisionismo histórico rancio en prime time. Gracias, Pablo Motos. — El Jueves (@eljueves) October 10, 2019

Como tuitero profesional y opinador al que nadie le importa su opinión, tengo que decir algo sobre que Abascal vaya al Hormiguero, va: Ya es diputado, con unos millones de votos (ese sí es el problema), pero que vaya es lo justo. Gracias por vuestra atención. pic.twitter.com/hARSZWhy6y — Luis Endera (@Luis_Endera) October 10, 2019

Si habéis visto Joker en el cine podéis ver a Abascal en el Hormiguero. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 10, 2019

Increíble lo de El Hormiguero invitando a Santiago Abascal. Cómo ha bajado de calidad. Antes era un programa con debates filosóficos, como cuando Pablo Motos le preguntó a una mujer que si la ropa interior era sexy o cómoda.

PERO SI SIEMPRE HA SIDO UNA MIERDA, ME CAGO EN MI VIDA — Chucki (@chuckiclampy) October 10, 2019

No me opongo a las entrevistas a Abascal, pero el contexto lo es todo. No es lo mismo sentarle frente a un periodista y exponer sus contradicciones, que llevarle a un programa de entrenamiento con marionetas y juegos de magia. Eso es normalizar el fascismo y legitimar su mensaje. — PabloMM (@PabloMM) October 10, 2019

Vivimos en la época de la igualdad, pero sale un señor en prime time diciendo que los homosexuales tienen que tener menos derechos y dos hormigas de juguete le ríen las gracias. — Siberet (@SiberetSiberet) October 11, 2019

Muchos consideraron también que una cosa es una entrevista periodística y otra meter el discurso racista, xenófobo y homófobo en un programa de entretenimiento

Évole tiene la obligación de entrevistar a Otegi, a Abascal, al Papa y al diablo. Motos debería tener la responsabilidad de no blanquear con Trancas y Barrancas a quien vive del odio y de perseguir al débil, se llame como se llame. Es sencillo. — gerardo tecé (@gerardotc) October 10, 2019

Estoy de acuerdo contigo, pero que se exponga en debates serios, no en un programa amable que intenta agradar a los invitados. Abascal no tiene un partido de broma, lo tiene muy serio y lo que proponen es más serio todavía. — Don Arfonzo (@donarfonzo) October 10, 2019

Que nadie le diga al señor de la camisa azul que Trancas y Barrancas son africanas. #SantiagoAbascalEH — Bob Estropajo (@BobEstropajo) October 10, 2019

El caso es que Abascal fue allí y, pese a su sonrisa de niño bueno, cuando hablaba era transparente como un cristal

- Pregúntame lo que quieras, Pablo. Seré franco. pic.twitter.com/D1SoA2XIFt — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) October 11, 2019

Se esforzó mucho por intentar mostrar su cara más amable. Vino a decir que el feminismo es lo peor, que los inmigrantes a su casa y que los gays y lesbianas deben tener menos derechos que los heterosexuales, pero todo ello con muy buenas palabras

Fantástico discursillo del odio blandito que se está marcando Abascal en El Hormiguero, enhorabuena a los premiados. — ???????????????????????? (@Arezno) October 10, 2019

Un poco más de pasarse de frenada y Abascal confiesa que en realidad es troskista. — Xabibenputa (@Xabibenputa) October 10, 2019

En resumen, cuando Abascal intenta quedar bien y mide las palabras parece lo que ha sido siempre: un pepero más. — El Jueves (@eljueves) October 10, 2019

Ahora resulta que Abascal va a ser Fachi-Light. — robotronk (@robotronk1) October 11, 2019

Lo más amable de un tío que tiene pistola y que cree que todos deberíamos poder llevar una encima, claro…

A mi Abascal ayer me pareció como si hubiese ido un ministro del Opus del PP, la misma derechita cobarde. Afectos con los catalanes, ¿franquista yo?, por quién me toma, respeto todas las posturas... Ni una sola performance con la camiseta de la Legión, o un golpe de pistola, bah. — Xabibenputa (@Xabibenputa) October 11, 2019

Entre su discurso amable y sus chanzas guays también tuvo tiempo para decir que las parejas heterosexuales deben tener prioridad a la hora de adoptar, pero que si hay un niño “al que no quiere nadie” no vería mal que lo adoptaran los gays. (No es broma, y lo dijo después de decir que no es homófobo).

"Yo creo que debe tener preferencia a la hora de adoptar una pareja heterosexual porque creo que es mejor que un niño tenga un padre y una madre, ahora, hay un niño que no lo adopta nadie, que lo adopten unos homosexuales".

Santiago Abascal, 2019 Y esto, niños, es la homofobia. pic.twitter.com/3f68RFRQOH — mery✨ (@its_magal) October 11, 2019

"Hombre, si hay un niño al que no quiere adoptar nadie, pues que lo adopten los homosexuales". Santiago "no soy homófobo" Abascal. — Barbijaputa (@Barbijaputa) October 10, 2019

"Si van a tirar al niño a la basura pues que se lo queden los maric*nes" https://t.co/A55ViEGeXj — ZASCA (@ZASC4) October 11, 2019

-¿Estás a favor de que las parejas gays adopten niños, Santi Abascal?

-¿Hablamos de niños que en realidad son adultos con enanismo que quieren matar a sus padres adoptivos?

-No, hablamos de niños de verdad.

-Pues entonces no. pic.twitter.com/mjqP4xyOAI — Su Notísima Reloaded (@Xuxatronnn) October 11, 2019

También mostró su opinión sobre el aborto. Muy moderna, por supuesto.

Cuando Santi Abascal dice que está contra el aborto y que lo quitaría de la sanidad pública lo que realmente quiere decir es que está en contra de que aborten las MUJERES POBRES Las ricas, las de su clase seguirán abortando como lo han hecho SIEMPRE, pagando. #SantiagoAbascalEH — Protestona (@protestona1) October 10, 2019

Motos le preguntó si había trabajado en su vida en algo que no fuera la política y las mamandurrias que le dio el PP. La respuesta no te sorprenderá

Gracias a la entrevista a #SantiagoAbascalEH hemos descubierto que su currículum laboral se reduce a "una empresa que tuve con mi mujer unos meses y fue mal". Quiere presidir un país. — Dios (@diostuitero) October 10, 2019

Abascal diciendo que la época que cobraba 85.000 pavos en un chiringuito tenía serios problemas para salir adelante. Que alguien me pegue un tiro en la pierna. — Kikolo (@kikolo777) October 10, 2019



