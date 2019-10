“España es un Estado fascista” se convierte en Trending Topic mundial tras la sentencia del ‘procés’

Llegó el día y, como se esperaba, la sentencia no ha dejado a nadie indiferente. El Tribunal Supremo ha condenado por sedición a la cúpula del ‘procés’ catalán. Descarta la rebelión pero impone duras penas de entre 9 y 13 años de cárcel para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Jordi Turull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart e inhabilita por desobediencia a Santiago Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó.

La jornada de este lunes en las redes ha estado protagonizada por este asunto. Para empezar el día, el Gobierno difundió un vídeo preparando el terreno, en el que la vicepresidenta y varios ministros aparecen explicando en varios idiomas que España “es una de las democracias más consolidadas del mundo”. El clip termina con el lema “España, la casa de todos” y el hashtag “Spain #Everybodysland”. Pedro Sánchez lo publicó en su cuenta de Twitter a las 7.45 de la mañana.

Spain is a consolidated democracy. It's one of the most advanced Rules of Law in the world and one of the most free and safe countries.

This is the real Spain. We´ve done it together, citizens and institutions. Based on coexistence, respect and the law.#EverybodysLand pic.twitter.com/wmKr9S9Raw

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 14, 2019