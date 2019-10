El pasado mes de agosto fue un mes polémico para Bertín Osborne. Tras la publicación de una entrevista en El País en la que aseguraba que el feminismo no tenía sentido, la bola no dejó de crecer y el presentador publicó una serie de vídeos muy polémicos que ha terminado eliminando. Ahora, Bertín Osborne ha vuelto a generar polémica con sus declaraciones sobre el feminismo.

En una entrevista realizada por La Voz de Galicia ha vuelto a reafirmarse en sus palabras y ha dicho que el feminismo no tiene sentido hoy en día en nuestro país: “Lo que dije lo mantengo: que en España un país desarrollado como el nuestro con las libertades que hay no tiene mucho sentido. Me gustaría que todos los que defienden eso se vayan a la embajada de Irán.”

Según él, “en este país, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres”. Para hablar de feminismo, el presentador ha puesto de ejemplo a Senegal y ha dicho que las personas que quieran luchar por el feminismo “eviten la mutilación genital de las niñas en África”. “De eso no dicen nada y en la embajada de Senegal no hay ningún problema. Se van al Congreso de los diputados españoles, cuando hay casi hay ya más diputadas que diputados”. Además, durante la entrevista, ha asegurado que cada persona que le llama machista es “un perfecto imbécil”.

A ver @BertinOsborne

Las FEMINISTAS ESPAÑOLAS APOYAMOS A LAS FEMINISTAS IRANÍES xo estamos en ESPAÑA y aquí hay:

Desamparo d mujeres maltratadas, violadas, golpeadas y asesinadas

Menores desamparad@s#VIOLENCIADEGÉNERO se llama Bertín, y es 1 #LACRASOCIALhttps://t.co/7Oap76Tlq5 — Velveluaces#LOVE????⚛️ (@velveluaces) October 14, 2019

No han pasado ni dos meses desde sus últimas declaraciones sobre el feminismo y ya vuelve la polémica.

"El feminismo no tiene sentido"

El pasado 19 de agosto, Osborne aseguró en una entrevista a El País que el feminismo "en España ahora mismo no tiene sentido" y se preguntó "qué derechos les faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy en día".

Nos asesinan.

Nos maltratan.

Nos violan en solitario y en manada.

Sufrimos la violencia machista día tras día ... Pero un Señoro como Bertín Osborne dice (sin sonrojarse) que “El feminismo en España no tiene sentido” y que no podemos quejarnos. Si es que somos unas exageradas. pic.twitter.com/41YrwGSxOj — Perra Roja De Satán (@vmm7773) August 19, 2019

"Esas 'feminoides' de pancarta y subvencionadas"

Lejos de dejarlo pasar y pedir disculpas, sólo dos días después subió un vídeo en el que volvía a negar la desigualdad entre hombres y mujeres y la violencia machista. Además, aprovechó para criticar al colectivo feminista instando a "todas esas 'feminoides' de pancarta y subvencionadas" a manifestarse "a la puerta de la Embajada de Irán donde lapidan a las mujeres, o a África donde las mutilan genitalmente".

Me pilló veinteañera y recién llegada a la tele! Aunque falta la pregunta... que deduzco que fue si era machista. Preguntárselo en el 88 tenía su mérito. Ya debía apuntar maneras ???????????????? https://t.co/GzBdVILXlg — Julia Otero (@julia_otero) August 19, 2019

Osborne confesaba, en 1985, haber pegado "alguna vez" a una mujer

Tan sólo un día después de este vídeo, las redes rescataban una secuencia en la que Osborne confesaba haber pegado “alguna vez” a una mujer.

Durante la entrevista en TVE realizada en 1985 el periodista le preguntó: "Y esas manos tuyas, que me imagino que tantas pieles de mujer habrán acariciado, ¿en alguna ocasión también le pegaron a una mujer?", a lo que Bertín, sin dudarlo, respondió: "Pues mira, no creo que jamás hubiera tenido derecho a hacerlo y me arrepiento muchísimo, pero sí lo he hecho alguna vez".

Seguro que a Bertín Osborne ya no se le va la mano con las mujeres. pic.twitter.com/upm48Ka5rU — A.C. (@11AcMm) August 20, 2019

La hemoroteca no le sentó muy bien

La maldita hemeroteca no sentó muy bien al presentador y, por eso, al día siguiente subió un vídeo en el que explicaba a qué se refería con aquellas palabras.

“Ayer alguien publicó una entrevista mía de hace 25 o 26 años donde yo decía que le había pegado a una mujer”, comenzaba el protagonista de la polémica. “Vale, sí, efectivamente, fue a mi hija Claudia, la pequeña con cinco o seis años con una rabieta descomunal. Como comprenderéis un azote de padre (…) Esta ha sido la única vez en mi vida que yo le he levantado la mano a una mujer”.

Su explicación no convenció a nadie ya que a los pocos minutos muchos descubrieron que el vídeo en el que confesaba haber pegado a una mujer databa del año 1985, mientras que su hija pequeña, Claudia, nació en el año 1989.

Ya, el caso es que la entrevista es de 1985 y tu hija Claudia nació en 1989. Me parece muy irresponsable y denigrante mentir de manera tan descarada. — Javi Rubio (@javirubiomusic) August 23, 2019

Todos los vídeos anteriores han desaparecido de su cuenta de Twitter. Parece que ha querido reiniciarse para volver a meterse con el movimiento feminista desde cero.