La segunda noche de protestas tras la sentencia del ‘procés’ ha dejado 51 personas detenidas e imágenes impactantes. Entre todas las que han aparecido en las últimas horas en las redes sociales hay un vídeo que llama especialmente la atención: una furgoneta de los Mossos d'Esquadra por una calle de viviendas gritando por la megafonía de forma burlona: "Veniu, som gent de pau, veniuuuuu! Vaaa!" (“¡Venid, que somos gente de paz, venid).

La escena, que podría haber salido de la película del Joker, ha aparecido en al menos dos grabaciones diferentes. Una de ella está tomada desde un balcón, donde los presentes no salen de su asombro. En la otra, tomada desde otro edificio, se ve a varias personas correr y al vehículo policial perseguirles entrando en la calle por dirección contraria, justo antes de lanzar el extraño mensaje.

Los Mossos han confirmado a Público que tienen conocimiento de la grabación y que están tratando de averiguar si se trata de un vídeo actual y dónde tuvo lugar. Según los mensajes en las redes, el suceso ocurrió en Tarragona en torno a las 12 de la noche.

Tarragona , dia 15/10/2019, voltants de les 12 de la nit. @mossos passejant pels carrers amb la furgona i carai diuen alguna cosa per megafonia? Doncs sí! El que diuen és : “"Veniu que som gent de pau, veniu,va,vaaa" @MiquelBuch dimissió ja ! #tsunamidemocractic #BuchDimissio pic.twitter.com/pQPMSHo0lq

Los usuarios de Twitter no han salido de su asombro y han comentado las imágenes:

parece un montaje no?

Por la reacción de las chavalas en el balcón no me lo parece. No sé.

— · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) October 15, 2019