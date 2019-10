Ayer por la noche, Barcelona volvió a vivir una jornada de tensión con disturbios en las calle del centro de la capital. Numerosos políticos han condenado la violencia a través de sus redes sociales. Sin embargo, Albert Rivera ha publicado un tuit que le está costando cientos de críticas.

En su cuenta ha publicado un vídeo en el que se ven varios vehículos calcinados junto a esta frase: "Esto no es Alepo, ni Bagdad... es Barcelona. Estamos ante una emergencia nacional y con un presidente autonómico liderando a los comandos separatistas. El Gobierno no puede seguir paralizado ante el tsunami de violencia. Señor Sánchez, #155YA, vamos tarde".

Esto no es Alepo, ni Bagdad... es Barcelona. Estamos ante una emergencia nacional y con un presidente autonómico liderando a los comandos separatistas. El Gobierno no puede seguir paralizado ante el tsunami de violencia. Señor Sánchez, #155YA , vamos tarde. pic.twitter.com/ZV1OAuPdb7

La comparación de la situación en Catalunya con Siria no ha gustado nada a los usuarios. Según un balance publicado por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, los ocho años de guerra en Siria han dejado más de 370.000 muertos, entre ellos 21.000 menores a fecha de marzo del 2019.

Esto es Alepo y Bagdad.

En Barcelona lo único que hubo fueron grupos de violentos creando desórdenes públicos no se han lanzado misiles ni disparos de fusiles de un lado y de otro.

Vas a hacer el Presidente pero no del Gobierno si no de los cuñaoos de España. #BarcelonaArde pic.twitter.com/k87O0Iclem

