Del creador del ingenioso troleo a un timador de alquileres de piso y de la investigación que reveló la ininteligible frase de Patricia Steisy (HYMYV) llega un nuevo hit. En esta ocasión el tuitero JAMS (@jamsito) ha comenzado un hilo tras recibir el clásico correo electrónico de dudosa procedencia en el que se asegura que una joven y bella extranjera quiere conocerte.

El lugar de mandarlo a la carpeta de spam (dado que resulta evidente que se trata de un intento de estafa), JAMS ha decidido responder con toda su retranca y ha creado así una desternillante historia en la que va narrando con su peculiar estilo las respuestas que va recibiendo. Mención especial al momento en que envía a su madre las fotos de su nuevo amor.

Algo me decía que no era trigo limpio, pero llevo tanto tiempo sin follar que decidí darle una oportunidad... pic.twitter.com/jjDStaRcVw

Hace poco me escribió un mail una simpática muchacha, Lizka, buscando el amor.

No os voy a engañar, empiezo a enamorarme. pic.twitter.com/8mA3lbswis

Hoy me ha contestado desde otra cuenta de correo con una descripción extremadamente detallada y unas fotos.

Bueno, ya le he contestado. ¿Creéis que notará el copy/paste de la Wikipedia? ???? pic.twitter.com/rEC0vDsbog

La historia sigue en proceso y su autor está a la espera de una nueva respuesta de su amada:

Estoy esperando que me responda... no puedo hacer nada más ????

Me jode bastante que esté ligando con otros, la verdad. https://t.co/V6GKMdBn0M

Madre mía que rato me he llevado de llorar de risa. Me ha costado hasta terminarlo...????????????????????

Fan de tu madre eh!!! Tremendo!!!

— Rita The Singer (@RitaTheSinger6) October 17, 2019