-“President, no se ponen de momento. Que si a lo largo del día pueden hablar ya nos lo dirán”.

-“¿No se ponen?”

-“No”.

-“Es increíble”.

-“Bueno, deben tener cosas más importantes”.

-“Qué cojones…”

No, no es Gila, ni un sketch humorístico de ‘Polonia’, ni es Joaquín Reyes disfrazado de Quim Torra. Es el vídeo en el que puede verse la delirante escena del president catalán al enterarse de que desde La Moncloa no le cogen el teléfono.

Pedro Sánchez no agafa el telèfon a Quim Torra i el president respon "quins collons". Fan absolut. pic.twitter.com/t1O7AQc3tt — Miquel Strubell fill ???????? (@miquelstrubell) October 20, 2019

El vídeo fue emitido por TV3 y ha sido publicado por medios de todo el país. Después de no lograr hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Torra volvía a telefonearle este domingo pero de nuevo no se puso. El sábado, el Ejecutivo de Sánchez contestó a la petición de diálogo de Torra asegurando que “primero debe condenar rotundamente la violencia”.

Este lunes a primera hora, Sánchez ha asegurado en un tuit que ha escrito una carta al president recordándole “las obligaciones de todo responsable público: condenar rotunadamente la violencia”.

Hoy viajo a Barcelona para conocer la evolución de los agentes heridos en los disturbios.

He recordado al Sr. Torra en una carta las obligaciones de todo responsable público: condenar rotundamente la violencia, amparar a las FCS que la combaten y evitar la discordia civil. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2019

La escena ha fascinado a los tuiteros que la han resumido con su clásica ironía: “Gila ya predijo el Procés”.

