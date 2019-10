¡Lunes!

¿Cómo habéis empezado la semana? ¿Bien?

¡Venga! ¡Vamos allá que con decisión y energía y nada podrá pararnos!

Y, de repente, llegó el frío

¡Bienvenidos todos a uno de los medios vetados por Vox! Procuraremos estar a la altura de este excelso honor.

Menudos días llevamos en Catalunya

– Spain is a fascist state. – Que si vienes a cenar.

Hasta que Felisuco no se pronuncie sobre el futuro de Catalunya, estamos hablando sin saber.

Varias jornadas seguidas de enfrentamientos entre manifestantes y Policía

Con muchos heridos y destrozos materiales

— The Raven (@the_raven77) October 18, 2019

Y con un despliegue de fuerzas de seguridad que han llegado desde todo el Estado

También con algunos momentos para el esperpento

Está la cosa muy tensa. Y como está todo el mundo con los ánimos exaltados, allá que se ha ido Albert Rivera a rodearse de banderas. Porque es justo lo que hace falta allí.

Banderas, banderas, vendo banderas, banderas, dos por una, señora, me las quitan de las manos! pic.twitter.com/GvbcWNiduc

También ha aportado otra solución: que le hagan presidente y meterá en la cárcel a los que quieren romper España. Claro que sí, Albert

No sabe para qué vale un juez y quiere presidir el país. pic.twitter.com/9hcPpV0Ytv

Por cierto, según las encuestas Vox ya va empate con Ciudadanos…

Y hoy también hemos vivido otra escena delirante: el vídeo de Torra al saber que Sánchez no se pone al teléfono. ¿No os ha recordado a The Office?

president no s'hi posen quins collons pic.twitter.com/spGrWdwJ0s

Le he puesto risas enlatadas al video de Quim Torra y es que a ver. pic.twitter.com/5eBJZHXl3C

- ¿Llamaste?

- Sí

- ¿Y bien?

- Dice que tiene novio y que no la llames más

- No cullons, a Pedro Sánchez

- Ahhhhh vale. Sí, no lo coge

- Corta. Repetimos pic.twitter.com/KmY2V5F1HX

— La Voz del Becario (@LaVozdelBecario) October 21, 2019