El pasado domingo, la actriz Elena Furiase estuvo en el programa de Telemadrid La vuelta al cole. Este programa se está volviendo muy conocido por las frases que sueltan sus invitados a los alumnos, que son los encargados de hacerles las preguntas.

La primera polémica surgió con el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Una alumna le preguntó que, si sólo pudiera donar dinero a un sitio, a dónde lo haría, al Amazonas o a Notre Dame. Almeida respondió de forma rotunda: "A la catedral de Notre Dame".

Este no fue el único momento que ha sido muy criticado. Mario Vaquerizo dijo en este mismo programa que el feminismo le daba igual y Carmen Lomana se dedicó a hablar del sudor de Pablo Iglesias.

Ahora, una nueva polémica nace de la mano de la actriz Elena Furiase. El pasado domingo, los alumnos le preguntaron por el cambio climático y el calentamiento global y le dieron un minuto para explicarlo.

“Al parecer nos estamos acercando demasiado el Sol y la Tierra y hace tanto, tanto calor que los polos se están derritiendo. ¿Qué pasa? Que si los polos se derriten, todos los animales y el ecosistema que se está creando en el mundo no va a poder subsistir”, aseguró Furiase.

Tras la explicación, la actriz añadió una solución al problema de la crisis climática: "¿Qué podemos hacer con todo eso? Ayudar un poquito al medioambiente y al ecosistema para que, por mucho que nos estemos acercando al Sol, de alguna manera hagamos que el calentamiento global no aparezca".

Tras la emisión del programa, Furiase pidió perdón por esta definición, aunque no es la única metedura de pata que tuvo. También dijo que Madrid tiene 12 provincias (es uniprovincial).

¿Cuántas provincias tiene la comunidad de Madrid? @FuriaseElena creo que te has pasado de provincias ???? #FuriaseAlCole ???? @telemadrid ???? en Directo ???? https://t.co/gSKELFFXpd pic.twitter.com/yvDs30gvPB

Si lo sé... metí la pata hasta el fondo!! Disculpadme!????????‍♀️ en este tema estoy bastante perdida... pero ojo! Que no debo ser la única... ahora que existe’ existe! Y que debemos ser conscientes de ellos! También! Ahora que me he informado se de que va el asunto DE VERDAD!!!! ???????????????? https://t.co/FSTvFY8nGZ

— Elena Furiase (@FuriaseElena) October 20, 2019