El nombre del arquitecto español Santiago Calatrava se ha convertido en sinónimo de polémica. Algunos aman sus obras y otros las detestan. Y es que sus construcciones suelen ser verdaderamente espectaculares, pero también están unidas a la época de la burbuja inmobiliaria española, algunas han registrado importantes fallos y otras han tenido enormes sobrecostes. Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto Calatrava fue condenado a pagar 78.000 euros por su puente en Venecia por “negligencia grave” en la estimación inicial de costes (la obra costó 11,6 millones frente a los 7 millones presupuestados).

El debate sigue, también en las redes. ¿Es Calatrava un gran arquitecto o es “un bluf total”, como sostienen algunos en las redes? El pasado mes de agosto, la cuenta de Twitter Kohan Toys (@kohantoys) publicaba un hilo que sostenía que Calatrava es “uno de los grandes arquitectos de nuestra era”. Para ello hacía un repaso desde las pirámides a la historia de las construcciones, explicando el papel de la distribución de las cargas en los diferentes estilos. Al final, concluye que las obras de Calatrava logran “cuestionar el rol comunicacional de las estructuras”.

Ahora su hilo ha tenido respuesta, también en forma de otro hilo. Su autor, el tuitero y arquitecto LOPE (@lopedetoledo) opina que Calatrava no sólo no es uno de los grandes arquitectos de nuestra era: “Es más, ni siquiera creo que sea 'buen' arquitecto a secas”, asegura. En su caso hace un repaso la construcción de puentes con superficies resbaladizas en ciudades lluviosas como Bilbao, los sobrecostes en obras como la Zona Cero de Nueva York o el Palau de les Arts y otros problemas de sus proyectos.

Este es el hilo de Kohan Toys:

500 años después, los romanos combinan el sistema griego con los arcos etruscos porque why not. El arco, compuesto de piezas más chicas (la arquitrabe griego necesitaba ser monolítico) y permite mucha más flexibilidad. Esencialmente el destino de las cargas era el mismo. pic.twitter.com/odgGJUdBfo

Lo cual es obviamente cuestionable por muchas razones, lo que no quita que sean experimentos interesantes. pic.twitter.com/hXPhiHlDws

Y aca entra el amigo Calatrava. Lo que logra hacer es básicamente cuestionar el rol comunicacional de las estructuras. Y eso que solíamos contestar con la palabra 'eficiencia', ya no tiene más sentido. pic.twitter.com/v1ZRn6TClf

Las estructuras de Calatrava no son 'eficientes'. Por suerte. Las cargas no bajan lo más rápido y simple posible. Las fuerzas suben, se descomponen en cientos de tensores, se concentran , bajan. Calatrava hace que tu vista se mueva con la estructura. Y eso no es fácil pic.twitter.com/HMJOP7Y20k

— Kohan Toys (@kohantoys) August 10, 2019