No es la primera vez que vemos cómo los medios dulcifican la pobreza. En estos años, hemos podido leer varios artículos en los que se normaliza la pobreza, incluso se tilda de "guay".

Hemos podido leer titulares como "9 trucos para calentar la casa sin encender la calefacción", "Friganismo: la última dieta hipster es coger comida de la basura" o "España se apunta al boom de hacer la colada fuera de casa".

Este tipo de artículos no son, en absoluto, bien recogidos por los usuarios, que han vuelto a ser muy críticos con un un tuit de El País por utilizar el término "money anxiety" para luego hacer una pieza titulada: "Siete consejos para iniciar un plan de ahorro en tiempos difíciles".

El tuit decía lo siguiente: "La money anxiety (ansiedad por dinero) existe y ya ha sido reconocida por la Asociación Americana de Psicólogos. No es para menos: en este momento, uno de cada cuatro 'millennials' no podría vivir de sus ahorros más de tres meses".

La money anxiety (ansiedad por dinero) existe y ya ha sido reconocida por la Asociación Americana de Psicólogos. No es para menos: en este momento, uno de cada cuatro 'millennials' no podría vivir de sus ahorros más de tres meseshttps://t.co/w1bLYc9UgV — EL PAÍS (@el_pais) October 21, 2019

El término "money anxiety" no ha sentado muy bien. "Vaya, ahora sé que no tener dinero para fin de mes es enfermedad y no la precariedad salarial y la desigualdad social.", han comentado en redes sociales.

El dinero no da la felicidad, pero al menos quita la money anxiety. Ya lo decía mi abuela. — Javier S. Nagore (@jsnagore) October 22, 2019

No somos pobres explotados, estamos enfermos. No se suponía que comer de la basura y vivir en zulos era cool? A ver si os aclaráis. — Espuqi Racún, Detective Cajún (@AlexNovoselic) October 22, 2019

Hola, jefe. Mira, que me he puesto malo y no podré ir al trabajo; tengo money anxiety. — TORTILLO™ (@EresMuyGracioso) October 22, 2019

Llevo años con money anxiety hoy pidere la baja!! Ah no con mís ahorros no me llega ni para el pan del bocata del turno de noches!! ! Y yo que pensaba que era pobre menos mal que no!! — azevedo junior (@juneli83) October 23, 2019

Otro nombre guay en inglés para la pobreza. Así uno se siente mejor — Miguel Maiquez (@maiqez) October 22, 2019

Vaya, ahora sé que no tener dinero para fin de mes es enfermedad y no la precariedad salarial y la desigualdad social. — Isaí Guarneros (@isai_revueltas) October 22, 2019

Lo que me faltaba.

Que hagan de la situación precaria de un país, un problema emocional.

Como si fuésemos nosotros los que no "gestionásemos" algo normal. No es money anxiety.

Se llama PRECARIEDAD. https://t.co/brwEPaevV6 — Lauron (@elojosinparpado) October 23, 2019