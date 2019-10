Te contamos en directo la exhumación de Franco con la misma poca rigurosidad que otros medios pero con más risas. Te contamos la información seria en el directo de Público.es

14.50- El cadáver de Franco entra en Mingorrubio

14.15- Las redes se llenan con el hashtag #MemoriaHistórica mientras en Mingorrubio se aplaude a Franco y se insulta a Sánchez

Yo hoy quiero recordar las 708 fosas comunes en Andalucía y las miles de víctimas que aún no han podido ser enterradas dignamente #MemoriaHistorica

13.45- Franco sale en helicóptero del Valle de los Caídos y deja una imagen histórica

13.18- Franco se resiste a entrar en el helicóptero, pero finalmente se ha conseguido

Parece que a Paquito #Franco no le ha gustado esto del #unboxingfranco porque se resiste a entrar en el helicoptero: "No ayudas, Paco. No ayudas...", parece oírse de fondo... #ExhumacionFranco pic.twitter.com/jNVt6Y5pS8

