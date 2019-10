La exhumación de Franco del Valle de los Caídos ha generado comentarios de todo tipo. Desde los que estaban a disgusto con las formas en las que el dictador salió de Cuelgamuros hasta los que percibieron un ejercicio de justicia y reparación. Pero la cosa no quedó ahí.

El tuitero PabloMM quiso mostrar las dos caras de España en un tuit. Pocas palabras bastaron para captar la esencia de esta semana. A un lado, Tejero visitando el cementerio de Mingorrubio donde será inhumado el dictador. El militar condenado por rebelión tras el golpe de Estado del 23-F aparece escoltado por la policía. Al otro, manifestantes en Catalunya enfrentados contra las fuerzas de seguridad. La imagen se ha hecho viral y ha sido muy comentada, con comentarios a favor y en desacuerdo, prácticamente a partes iguales.

Cuando has intentado dar un golpe de estado.

vS

Cuando has intentado votar en un referéndum. pic.twitter.com/KbXYL8dabG

— PabloMM (@PabloMM) October 25, 2019