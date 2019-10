Francis Franco, nieto del dictador recién exhumado del Valle de los Caídos, fue entrevistado en La Sexta Noche y ha traído polémica. Para muchos, esa entrevista nunca debería haberse llevado a cabo, ya que todas sus intervenciones fueron loas en torno al legado de su abuelo.

Los comentarios fueron cayendo en cascada por Twitter, con usuarios muy críticos en torno a este momento del programa.

Ahora mismo, en la Sexta, entrevista a Francis Franco al mismo tiempo que criminalizan a manifestantes de Barcelona. Tu cadena de "izquierdas" — AOLDM (Al Otro Lado del Muro) (@BerdaderaH) October 26, 2019

Francis Franco en la Sexta Noche? De verdad? A q juega esa cadena? Exigen q el Estado no albergue en monumentos públicos a dictadores y esa cadena da el prime time a los nietos de dictadores q nada han hecho a parte de heredar millones, contactos y privilegios?#verguenzaSexta — llanos castellanos (@llanos43) October 26, 2019

a ver cuánto tardan en criticar @populares y @CiudadanosCs a la @SextaNocheTV por blanquear el Franquismo, deben de estar apuntito — JAVIERGALVERODRIGUEZ (@JAVGALROD) October 26, 2019

Francis Franco en la Sexta Noche? De verdad? A q juega esa cadena? Exigen q el Estado no albergue en monumentos públicos a dictadores y esa cadena da el prime time a los nietos de dictadores q nada han hecho a parte de heredar millones, contactos y privilegios?#verguenzaSexta — llanos castellanos (@llanos43) October 26, 2019

El mismo Pablo Iglesias, que fue entrevistado también durante el sábado en el programa de La Sexta, dejó claro su desacuerdo con la decisión del medio: "No hemos visto tantas víctimas en la televisión como a los Franco. Hoy va a estar un familiar de Francisco Franco aquí y yo no soy quién para decir a La Sexta Noche a quién tienen que traer, pero creo que muchos espectadores preferirían ver a una víctima del franquismo y no a un apologeta”, dijo el líder de Podemos.

Iñaki Lopez ofendidisimo cuando Iglesias critica a la Sexta..

A continuación Iñaki Lopez da paso al vocero de las cloacas, a la exjefa de prensa de Rato y le hace una entrevista al Nieto de Franco para que haga apología Fascista..

Ellos mismos se dan los Zascas #L6NIglesias — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) October 26, 2019

Solo he llegado a indignarme viendo como lo presentaba "Hoy viene a acompañarnos Francisco Franco", tal cual. Que les den mucho a esos voceros, buitres de audiencia que no dudan en dar voz a quienes ensalzan una dictadura. — ????AxturCelta???? (@AxturCelta) October 26, 2019

Por otro lado hubo quienes se tomaron a risa estos vaivenes sobre entrevistas. Cuando el entrevistado es Otegi, un sector pide que se cancele. Cuando es un franquista, lo pide otro sector.

Fachas cuando entrevistan a Francis Franco en La Sexta vs Fachas cuando entrevistan a Otegi en TV 3 pic.twitter.com/derSm8AkqB — IBAI (@Grezhaaii) October 27, 2019