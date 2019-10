Nada nuevo bajo el sol: los ultraderechistas de Vox tergiversando los datos para vender su discurso xenófobo.

El pasado domingo en Murcia, Santiago Abascal protagonizó un bochornoso momento al leer durante un mitin una hoja con los apellidos de perceptores de las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid: “Ababoud, Aalili, Aamir, Abakhti, Abanaissati, Abattouy…”. Mientras los iba diciendo, silvidos de sus seguidores entre las gradas. Cuando llegó a un “Aceituno” comentó: “Aquí hay uno que parece ser que puede ser español”.

No explicó Abascal que era la hoja de los apellidos que empiezan por “a” y que si iba, por ejemplo, a la “g”, son casi todos García o González. Por no mencionar que los apellidos no te hacen español o te hacen merecedor de ayudas o no. Tampoco comentó lo que después ha explicado la Comunidad de Madrid: que la mayoría de los perceptores son nacidos en España (un 81%). Pero claro, los datos reales a veces no convienen al discurso de uno. Tampoco explica Abascal cuánto ha cotizado él y cuánto ha percibido del Estado a lo largo de su vida. O cuántos trabajos ha tenido que no hayan sido cargos políticos o de confianza de políticos.

Ahora una hija de migrantes le ha puesto en su sitio con un contundente mensaje en Twitter que lleva decenas de miles de retuits y “me gusta”.

Hola @Santi_ABASCAL tengo 24, trabajando desde los 16 y cotizando desde los 18. Soy hija de inmigrantes y ayer podrías haber mencionado mi apellido. Llevo más años cotizados q tú q tienes 43 años. No sé cómo tienes la cara de decir q vivimos de ayudas, y tú? Viviendo del estado — Nabila Belghanou (@nabilachriat) October 28, 2019

