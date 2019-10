“El orgullo de limpiar culos“: una trabajadora arrasa en Twitter defendiendo su profesión

Hay profesiones que están absolutamente infravaloradas y, por muy importantes que sean para la sociedad, muchas personas las subestiman. Una de estas profesiones es la de técnico en atención a personas en situación de dependencia. Las personas que trabajan en este ámbito se dedican a ayudar a las personas con discapacidades físicas, enfermedades mentales, y otras necesidades de atención médica con sus actividades de vida diaria proporcionándoles cuidados de cabecera.

Son muchos los que llaman a esta profesión "trabajar limpiando culos" a modo de desprestigio.

Cansada de este calificativo, la trabajadora Babi Gómez ha hecho un hilo en Twitter explicando la profesión de auxiliar y mostrando el valor de dicho trabajo para muchas personas.

"Hoy volví a escuchar " trabajar aunque sea limpiando culos" y no es ni la primera ni la octava vez que lo escucho. Y siento la necesidad de reivindicar mi trabajo y de gritar al mundo lo orgullosa que estoy de él. Si señores y señoras, orgullosa de limpiar culos, cortar uñas, lavar cabezas, vestir, duchar, alimentar y cuidar a personas , si si PERSONAS, que no pueden hacerlo por si mismas", ha comenzado la tuitera.

Durante el hilo, Babi habla de la importancia de los auxiliares y pide que se eliminen las connotaciones negativas que llevan implícitas este tipo de expresiones: "Por favor, no utiliceis la expresión "limpiar culos" con desprecio, porque tal vez un dia alguien tenga que hacerlo por vosotros y creedme que os vais a sentir agradecidos".

El orgullo de limpiar culos. Hoy volví a escuchar " trabajar aunque sea limpiando culos" y no es ni la primera ni la octava vez que lo escucho. Y siento la necesidad de reivindicar mi trabajo y de gritar al mundo lo orgullosa que estoy de él. Si señores y señoras, orgullosa de pic.twitter.com/AykEFeGgnu — Babi ???????? (@Babigoomez) October 28, 2019

limpiar culos, cortar uñas, lavar cabezas, vestir, duchar, alimentar y cuidar a personas , si si PERSONAS, que no pueden hacerlo por si mismas. Pero vamos a resumirlo en "limpiar culos". — Babi ???????? (@Babigoomez) October 28, 2019

Ya estoy un poquito harta de las connotaciones negativas de esta expresión que va íntimamente ligada a mi profesión. Esta claro que no todos valemos para todo. Yo por ejemplo no podría trabajar en algo que me exigiese mentir, como un banquero o algo por el estilo. — Babi ???????? (@Babigoomez) October 28, 2019

Y sin embargo esa es una profesión muy valorada, por el contrario enfrentarte a la mia es como lo último de lo último.Ahora ustedes decidid cual es el trabajo realmente importante para las personas como vosotros o yo — Babi ???????? (@Babigoomez) October 28, 2019

Pero por favor, no utiliceis la expresión "limpiar culos" con desprecio, porque tal vez un dia alguien tenga que hacerlo por vosotros y creedme que os vais a sentir agradecidos — Babi ???????? (@Babigoomez) October 28, 2019

Este texto no es solo mérito mio!, es una adaptación (no copia) de uno que vi en Facebook hace unos años cuando empecé a estudiar TAPD y me sirvió de inspiración! No m acuerdo d el nombre d la escritora original???? — Babi ???????? (@Babigoomez) October 29, 2019

El hilo se ha viralizado en muy pocas horas y muchas personas han mostrado su apoyo.

Mira, yo sólo vengo a decir que admiro muchísimo vuestro trabajo, que creo que hace falta mil veces más valía que para muchísimos otros, que sois la leche y que, de paso, deberíais de cobrar el triple. Ojalá el reconocimiento social merecido ❤❤ — Oveja Verde (@OvejaAsesina) October 29, 2019

En su momento me rompí 3 vértebras y me pasé un mes en la cama sin poder levantarme, gracias a vuestro trabajo todo fue más llevadero, una amabilidad extrema y una atención increíble siempre que he estado en vuestras manos! eternamente agradecido!!! — ornit (@ornithocat) October 29, 2019

Yo pasé una temporada en el hospital y las auxiliares me daban la vida. No hay palabras para agradecer el cariño y la profesionalidad con la que me CUIDARON. No se valora adecuadamente el trabajo que hacéis y lo que supone en el bienestar del paciente. Un abrazo ???? — Bidzilla (@madeinbicho) October 29, 2019